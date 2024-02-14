تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

التحذيرات: - خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها العقبة. -خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها . - خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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