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تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الخميس باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الاجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها العقبة.
-خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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