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الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين.
وقال البرنامج في تقرير له إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة الغربية، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.

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