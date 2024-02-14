الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين.
وقال البرنامج في تقرير له إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة الغربية، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.
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