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اميركا : سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ، مساء الاربعاء ، ان اميركا ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات.
وقال اننا نعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.

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