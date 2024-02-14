اميركا : سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها

اميركا : سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها
التاريخ
2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ، مساء الاربعاء ، ان اميركا ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات.
وقال اننا نعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
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