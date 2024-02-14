الحوثيون: غارة أميركية بريطانية شمالي الحديدة

الحوثيون: غارة أميركية بريطانية شمالي الحديدة
التاريخ
2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارة أميركية بريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة.
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