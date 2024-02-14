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الحوثيون: غارة أميركية بريطانية شمالي الحديدة

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارة أميركية بريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة.

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