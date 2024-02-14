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صحة غزة: إصابة طبيب بمشفى ناصر في هجوم بمسيرة إسرائيلية

2/14/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء الأربعاء، إصابة طبيب طوارئ في "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، على منصة تلغرام، أن مُسيرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، وأصابت أحد أطباء الطوارئ بـ"جراح متوسطة".

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