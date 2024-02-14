صحة غزة: إصابة طبيب بمشفى ناصر في هجوم بمسيرة إسرائيلية

صحة غزة: إصابة طبيب بمشفى ناصر في هجوم بمسيرة إسرائيلية
التاريخ
2/14/2024 3:13:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء الأربعاء، إصابة طبيب طوارئ في "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، على منصة تلغرام، أن مُسيرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، وأصابت أحد أطباء الطوارئ بـ"جراح متوسطة".
MENAFN14022024000208011052ID1107853456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.