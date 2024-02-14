بلينكن يبحث مع نظيره الجزائري تطورات الأوضاع بغزة

بلينكن يبحث مع نظيره الجزائري تطورات الأوضاع بغزة
التاريخ
2/14/2024 3:13:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، و"اتفقا على مواصلة المشاورات" بينهما.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عطاف من بلينكن، وفق بيان الخارجية الجزائرية عبر منصة "إكس".
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