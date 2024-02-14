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بلينكن يبحث مع نظيره الجزائري تطورات الأوضاع بغزة

2/14/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، و"اتفقا على مواصلة المشاورات" بينهما.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عطاف من بلينكن، وفق بيان الخارجية الجزائرية عبر منصة "إكس".

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