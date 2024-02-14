Thursday, 15 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تفاجئ اسرائيل برد صادم

2/14/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد نشرتها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، أحد قادة "القسام" الميدانيين، وهو ينفي وجود مقاتلي المقاومة في أوساط المدنيين كما يزعم جيش الاحتلال، واصفا إياه بأنه "عدو سافل لا يستقوي علينا كرجال موجودين في الميدان وفي عقدنا القتالية المتقدمة، بل يقتل النساء والأطفال والعجائز والمدنيين في بيوتهم".
وأكّد أن "مقاتلي القسام متواجدون في الأماكن التي أمر العدو بإخلائها من المدنيين، وهم بانتظار جنود الاحتلال في الميادين التي تخلو من مدنيين".
وقال القائد القسامي إن "العدو واهم ويبحث عن سراب عندما يظن أنه يريد تفكيك حماس وقدراتها العسكرية، وأمامه الكثير والكثير لتحقيق ذلك".
وأضاف "سنفكك آلياته قبل تفكيك قدرات القسام، لأن حماس نبتة من صلب هذه الأرض والشعب وتمثل تطلعات آلاف مؤلفة من الشعب الفلسطيني وملايين من جماهير الأمة العربية والإسلامية".
وأكد أن كتائب "القسام" فكرة لن تنتهي "وما زال مقاتلونا بسلام وأمان، فالمقاومة علاج للاحتلال مهما حاول الأخير كي الوعي"، مضيفا أن "العدو يقتل الأطفال والنساء في بيوت الآمنين بالمقاتلات الحربية".

MENAFN14022024000208011052ID1107853454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث