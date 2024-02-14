بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
التاريخ
2/14/2024 3:11:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 نمواً نسبته 0.4 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 554.2 مليون دولار.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي للأردن خلال عام 2023 نحو 7.4 مليار دولار، لتحقق بذلك أرقاما قياسية تاريخية.
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