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عبيدات يؤجل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة

2/14/2024 3:11:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023/2024 حتى حين صدور النتائج.
وجاء القرار وفقا لعبيدات، نابعا من شعور الجامعة مع الطلبة وتفهّمًا لظروفهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّه رغم ما تعكف الجامعة على تنفيذه من مشاريع استراتيجية كبرى كما تحديث وتطوير البنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وتوظيف على مستوى المنطقة، أبت إلا أن تقف إلى جانب طلبتها، نتاجها الأغلى، مراعاة لظروفهم، حتى لا تكون مسألة الرسوم عائقا أمام اكتمال فرحتهم، ومشوار حلمهم.
هذا وقد أعفى القرار الطلبة من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم، مع الإبقاء على الجداول الدراسية والمواد التي سجلها الطلبة حتى حين صدور النتائج.

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