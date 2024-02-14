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محترف ألباني يصنع أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية

2/14/2024 3:05:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في حين تشهد مناطق كثيرة في العالم كرنفالات ومهرجانات، يضع أكثر من عشرين حرفيا داخل استوديو في شمال ألبانيا لمساتهم الأخيرة على مجموعة من الأقنعة الأنيقة التي يشتهر بها كرنفال البندقية، لاستخدامها في حفلات راقصة وأفلام وحفلات شوارع.
وفي كل عام، ينتج «فينيس آرت ماسك فاكتوري» «مصنع البندقية للأقنعة الفنية» في مدينة شكودر الألبانية أكثر من 20 ألف قناع مصنوع يدويا، بما في ذلك 1700 قطعة فريدة أنتجها هذا العام وحده، ليستخدمها المحتفلون بالكرنفالات، من ريو دي جانيرو إلى طوكيو.
العدد الأكبر من الأقنعة المصنوعة هذا الموسم نقل عبر البحر الأدرياتيكي إلى مدينة البندقية الإيطالية، حيث يخصص كرنفال هذا العام لماركو بولو - أحد أكثر سكان المدينة شهرة مع احتفالات بمناسبة مرور 700 عام على وفاته.
ويقول إدموند أنغوني، المالك وكبير الفنانين في «فينيس آرت ماسك فاكتوري»، لوكالة فرانس برس «بالريش أو الدانتيل أو كريستال سواروفسكي، صنعت أقنعة البندقية هذا العام لتجذب كل الأنظار بأناقتها المتلألئة».
ويمتلك أنغوني أيضا 8 متاجر في البندقية، حيث تباع إبداعاته، من أزياء وأقنعة مذهبة وفساتين فاخرة، بمبلغ يصل إلى 5000 يورو (5350 دولارا) لكل منها.
ومن القطع الأكثر شعبية هذا العام أقنعة الحيوانات الكبيرة المستوحاة من أعمال الرسام النمساوي غوستاف كليمت والفنان التشيكي ألفونس موتشا.

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