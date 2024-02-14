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جامعات تدرس ظاهرة سويفت أغانيها تساعد في إنعاش القلب

2/14/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دفع التأثير المجتمعي والاقتصادي والثقافي الكبير لنجمة الپوپ الأميركية تايلور سويفت التي يعشقها الملايين وباتت سيدة أعمال مليارديرة، جامعة ملبورن في أستراليا إلى إقامة ندوة عنها بمشاركة باحثين من مختلف التخصصات.
وتناولت الندوة التي أطلق عليها عنوان «سويفت بوزيوم» (نسبة إلى كلمة «سيمبوزيوم» symposium) ظاهرة تايلور سويفت من كل زواياها، الاجتماعية منها والتجارية والثقافية وحتى.. الطبية، واستبقت إقامة حفلة لها في ملبورن اليوم ضمن جولتها العالمية «ذي إيراس تور» The Eras Tour.
ووصفت أستاذة الإعلام والتواصل في جامعة ملبورن جنيفر بيكيت بـ«المذهل» عدد «الأساليب المختلفة التي يمكن استخدامها لتحليل سويفت».

ولا تكتفي تايلور سويفت البالغة 34 عاما بكونها مغنية وممثلة، بل هي أيضا شاعرة وشخصية نسوية بارزة وسيدة أعمال بارعة. وخصصت جامعة غان في بلجيكا حصصا دراسية في العام الفائت عن نصوص أغنيات نجمة البوب تناولت «عبقريتها الأدبية».

ومن بين العناصر المفاجئة في ندوة ملبورن، أثبت الباحثون أن إيقاعات أغنيات سويفت يمكن أن تساعد في إنعاش القلب. وبعدما تم لسنوات تدريس أغنية فرقة «بي جيز» الشهيرة «ستاين ألايف» Stayin› Alive كإيقاع يمكن اتباعه للإنعاش القلبي الرئوي، أوضح المتحدثون في ندوة ملبورن أن العلماء باتوا يعتبرون أن أغنيات سويفت تنطوي على العدد المناسب من النبضات في الدقيقة.

كذلك تطرقت الندوة إلى «اقتصاديات سويفت» أو ما أطلقت عليه تسمية Swiftonomics وتناولت الأثر الاقتصادي لجولات تايلور سويفت على المدن والتخطيط المدني والنقل العام والمطاعم والفنادق.
ورأى المتحدثون أنها قادرة على تعزيز اقتصاد أي مدينة فقط من خلال إدراجها في برنامج جولاتها.

MENAFN14022024000130011022ID1107853383

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