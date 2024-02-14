تبادل ضرب ولكم بين وافدين يستنفر أمن حولي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد خميس
أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن رجال أمن حولي قاموا بتوقيف وافدين لتبادلهما الضرب بالرأس واللكم في الشارع العام وتداول مقطع لهما خلال المشاجرة على وسائل التواصل خلال تبادلهما الضرب بالرأس واللكم فيما بينهما.
وذكر المصدر ان التحقيقات كشفت عن خلاف في الطريق العام بين قائد سيارة تاكسي وآخر يستقل مركبة رباعية، تطور إلى تبادل سبّ ليتوقفا بمركبتيهما ويتبادلا الضرب.
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