Thursday, 15 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تبادل ضرب ولكم بين وافدين يستنفر أمن حولي

2/14/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن رجال أمن حولي قاموا بتوقيف وافدين لتبادلهما الضرب بالرأس واللكم في الشارع العام وتداول مقطع لهما خلال المشاجرة على وسائل التواصل خلال تبادلهما الضرب بالرأس واللكم فيما بينهما.
وذكر المصدر ان التحقيقات كشفت عن خلاف في الطريق العام بين قائد سيارة تاكسي وآخر يستقل مركبة رباعية، تطور إلى تبادل سبّ ليتوقفا بمركبتيهما ويتبادلا الضرب.

MENAFN14022024000130011022ID1107853382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث