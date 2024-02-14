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عايلة بن صچمة والحسد!

2/14/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تواصل إذاعة الكويت تسجيل أعمالها الدرامية التي تبث في شهر رمضان المقبل عبر أثير إذاعة البرنامج العام، حيث شهد استديو الدراما أمس الاول تسجيل المسلسل الاذاعي الكوميدي «عايلة بن صچمة» من تأليف يوسف براك العمر وإخراج عبدالمحسن العمر ومن تمثيل عبد الامام عبدالله، عبدالعزيز المسلم، محمد العجيمي، عبدالله العتيبي، حسن ابراهيم، ابراهيم الشيخلي، علي العلي، الهام الحمادي، وضحة السني وآخرين.
تدور أحداث المسلسل بأجواء كوميدية حول عائلة مادية «حسودة» بشكل لا يوصف، فكل فرد في هذه العائلة لديه قدرة خارقة في الحسد، لدرجة أنهم يأخذون ما يريدون بحق أو غير حق عن طريق الحسد.
فإن كان القانون يستطيع حل الجرائم الملموسة بالأدلة والبراهين، فمن سيجد الحل لتلك الجريمة النفسية التي لا حل لها سوى المراقبة الذاتية، الحسد يأتي من أقرب الناس ومن أبعد الناس بقصد ومن دون قصد، فحين يصعب السيطرة عليه ندخل في متاهات ومواقف لا تعد.
المسلسل يقع في 30 حلقة ويتضمن عدة قضايا بصورة كوميدية من خلال هذا الموضوع تحدث مع هذه العائلة «الحسودة» وذلك من خلال عدة مواقف ستتم مناقشتها وإيجاد العلاج اللازم لها من خلال سير الأحداث.

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