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رملچ ذهب ملحمة الحب والحرب والبقاء

2/14/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
قصص ومعان وطنية وكلمات تبرز روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع وموسيقى تلامس مشاعر وقلوب الناس من المنتظر أن يتم تقديمها بطريقة فنية مؤثرة في ملحمة الحب والحرب والبقاء في الأوبريت المسرحي الجديد «رملچ ذهب»، والذي يجري هذه الفترة التجهيز له تمهيدا لعرضه في مارس المقبل على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية.
يأتي العمل للشاعر الغنائي عبدالعزيز العبكل والكاتب أحمد العوضي، ومن إخراج: محمد راشد الحملي، فكرة ورؤية موسيقية: عبدالعزيز لويس، توزيع موسيقي: محمد خسروه، مكس وماستر: صهيب العوضي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: بشار الشطي، محمد الحملي، مبارك المانع، عبدالعزيز النصار، عبدالعزيز لويس، حصة النبهان، شهد العميري، عبدالمحسن الأسود، محمد الكندري، آمنة عبدالله، وغيرهم.
وفي هذا الصدد، عبرت الفنانة حصة النبهان عن سعادتها بالمشاركة في الأوبريت، وقالت: «شلون ما اكون جزء من هالملحمة المسرحية الغنائية.. افدي ترابچ يا كويت بماي عيني، يا اجمل وأحلى ارض»، كما شوقت جمهورها عبر «السوشيال ميديا»، قائلة: «ونقول بسم الله، أوبريت (رملچ ذهب) قريبا»، وتفاعل معها الكثيرون، مؤكدين أن الكويت أرض الفن و«هوليوود الخليج»، ومعبرين عن ثقتهم في حصة وزملائها بالعمل بأن يقدموا إبداعا يظل في الذاكرة فترة طويلة.

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