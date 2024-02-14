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ليلة الأغنية الكويتية عودة للماضي

2/14/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ 29 «دورة الأديب الراحل عبدالعزيز البابطين»، أقيمت أمس حفلة غنائية كويتية أعادت الجمهور إلى الماضي وأغانيه الجميلة تصدى لقيادتها باقتدار المايسترو د.راشد عبدالله النويشر وشارك فيها المطربون فيصل السعد وخالد المسعود وفواز مرزوق، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ومدير إدارة الموسيقى ومدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني فالح المطيري وتصدى لتقديم فقراتها المذيع عبدالله بوقماز.
انطلق الحفل الذي حمل عنوان «ليلة الأغنية الكويتية» بمقطوعة دلال من تأليف وتوزيع د.راشد النويشر ثم غنى المطرب فواز مرزوق «شلي جرى» التي نالت استحسان الحضور ليتبعها بأغنية أخرى حملت عنوان «البارحة وأنا ساري»، ومن بعدها غنى المطرب خالد المسعود بصوته الشجي «يا بعيدين» و«العين هلت» بأداء جميل صفق له الحضور للقدرات الصوتية التي يملكها، ليغني بعد ذلك المطرب المميز فيصل السعد «سفن المحبة» و«مع ريح الهوى مسافر» التي ردد كلماتها الجميلة الحضور وخصوصا الكبار منهم، وذلك لشهرة هذه الأغنية التي غناه المطرب القدير عبدالمحسن المهنا في حقب سابقة.
وبعد استراحة قصيرة، عاد المطرب فواز مرزوق ليغني «على دمع خدي» و«ليش الحبايب»، بينما غنى المطرب خالد المسعود «كل ما أقول» و«غالي حبيبي»، ليختتم المطرب المميز فيصل السعد هذه الليلة بغنائه «يا حلوة يا قمرية» وأغنية «ليل السهاري» التي تغنى بكلماتها كل من تواجد في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بمنطقة السالمة، ليصعد بعد ذلك الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني مساعد الزامل ومدير إدارة الموسيقى ومدير إدارة المسرح في المجلس الوطني بالتكليف فالح المطيري لتكريم كل من شارك في هذه الليلة التي وثقت عددا من الأغاني الخالدة للأجيال المقبلة.

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