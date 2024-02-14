3 5 مليارات دينار قروض شراء الأسهم بنهاية 2023

67 مليون دينار قروض شراء الأسهم من قبل الأجانب في السوق الكويتي

أحمد مغربي

رغم الانخفاضات التي سيطرت على الأداء العام لبورصة الكويت خلال العام الماضي، فإن شهية المستثمرين تجاه الاقتراض لشراء الأوراق المالية سجلت ارتفاعات ملحوظة على أساس سنوي وبقيمة 6.4% لتشهد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لشراء أوراق مالية مستوى تاريخي بنهاية ديسمبر 2023 عند 3.5 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، ليبلغ بذلك صافي إجمالي قروض شراء الأوراق المالية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين من الشركات والأفراد خلال العام الماضي 211.8 مليون دينار.

وتفصيليا، تتوزع التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.18 مليار دينار، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر ديسمبر الماضي بما يعادل 2.3 مليار دينار، إذ تظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات من حصة الشركات والمؤسسات.

وتاريخيا لم يسجل بند شراء الأوراق المالية مستوى 3.5 مليارات دينار، إذ بلغ في عام 2020 نحو 2.6 مليارات دينار، وفي عام 2021 بلغ مستوى 2.8 مليار دينار، وفي عام 2022 بلغ مستوى 3.29 مليار دينار، وهذه الزيادة المطردة تعكس زيادة إقبال الكويتيين على شراء الأسهم والثقة العالية بالمكاسب التي تحققها بورصة الكويت والتوزيعات الجيدة التي تقوم بتوزيعها كبرى الشركات والبنوك في نهاية كل عام، ويعكس انفتاح شهية البنوك على تمويل شراء الأوراق المالية اطمئنانا إلى مستقبل السوق، لاسيما الشركات التشغيلية، وكذلك قبول البنوك لرهونات الأسهم الممتازة.

وتظهر البيانات التي استندت إليها «الأنباء» وفق بنك الكويت المركزي ان غير المقيمين (الأجانب) قد حصلوا على قروض لشراء الأوراق المالية بقيمة 67 مليون دينار موزعة على قروض للشركات والمؤسسات بقيمة 63.6 مليون دينار، و3.5 ملايين دينار للأفراد.

ويصنف «المركزي» غير المقيمين في البلاد بأنهم الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشـــآت التجاريــــة الأجنبية غير المقامة في الكويت والمرخص لها وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

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