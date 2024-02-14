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خطة ميدانية شاملة استعدادا للاحتفالات بالأعياد الوطنية

2/14/2024 3:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت صباح أمس تحضيرات واستعدادات فرق إدارات النظافة في كل المحافظات لاحتفالات الأعياد الوطنية وجميع الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال ويوم التحرير في ذكراه الـ33 والتي ستستمر طوال شهر فبراير الجاري.
وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن رفع استعداداتها للاحتفالات بالأعياد الوطنية بوضع خطه ميدانية تزامنا مع العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير بتوفير آليات نظافة وحاويات في الأماكن والشوارع التي ستشهد احتفالات الأعياد الوطنية، مؤكدة أن الخطة تتضمن إزالة أي نشاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص أو لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية في البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية والتي تهدف إلى رصد وضبط الباعة الجائلين، وسيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم ونظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني، والحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.
من جانبه، نفذ فريق إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة حملة ميدانية للتأكد من جاهزية الشريط الساحلي إلى جانب توزيع الحاويات في الأماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.
وأسفرت الحملة عن تنظيف المرافق العامة في الشريط الساحلي والأماكن المخصصة للاحتفال بالأعياد الوطنية بتوزيع 165 عامل نظافة و4 جرافات و10 نسافات و6 لوريات و14 كناسة وتوفير 75 حاوية سعة 240 ليترا و20 حاوية سعة 1100 ليتر وتوفير 10 عمال نظافة على النقاط الأمنية.

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