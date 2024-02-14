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تطبيق الدوام المرن للمعلمين بدءا من اليوم

2/14/2024 3:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في بيان صحافي أن وزارة التربية تعتزم ابتداء من اليوم تطبيق آلية تجريبية للدوام المدرسي المرن في جميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، وذلك مراعاة لطبيعة مهنة التعليم، مؤكدة أنه تم دمج نظام تطبيق إثبات الحضور والانصراف بالبصمة مع مفهوم العمل المرن للإسهام في خلق بيئة تعليمية ملائمة لمنتسبيها على حد سواء، حيث يمكن العاملين من إثبات حضورهم وانصرافهم بمرونة وبناء على جداولهم اليومية مع التزامهم بجميع حصصهم الدراسية خلال اليوم.

وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) ومدارس التربية الخاصة ستكون بواقع 5 ساعات عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 6 ساعات عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 45 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.

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