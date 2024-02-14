تطبيق الدوام المرن للمعلمين بدءا من اليوم

وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) ومدارس التربية الخاصة ستكون بواقع 5 ساعات عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 6 ساعات عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 45 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.

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