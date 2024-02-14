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الهلال الأحمر تطلق حملة رمضان الخير السنوية في 13 دولة

2/14/2024 3:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إطلاق حملة «رمضان الخير» السنوية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم تنفيذها في 13 دولة حول العالم. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» ثبات مبدأ الكويت الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء وتخفيف معاناتهم في مختلف الظروف انطلاقا مما جبل عليه الكويتيون في مد يد العون وتقديم المساعدة للشرائح المستضعفة وخصوصا في الشهر الفضيل. وقال الساير إن مشروع إفطار الصائم الذي دأبت الجمعية على تنفيذه كل عام في هذا الشهر الفضيل سواء داخل الكويت أو خارجها يهدف الى تلبية حاجة الصائمين من الفقراء والمحتاجين من خلال إقامة العديد من موائد الإفطار أو توزيع الطرود الغذائية. وأفاد بأن مجمل ذلك يأتي ضمن جهود الكويت المتواصلة على الصعيد الإنساني وانطلاقا من دورها الرائد الذي رسمته لها القيادة الرشيدة وباعتبارها مركزا للعمل الإنساني، مبينا أن المشاريع الرمضانية هذا العام تشمل 13 دولة مختلفة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مؤكدا حرص الجمعية سنويا على تنظيم المشاريع الإنسانية لخدمة المحتاجين والفقراء في هذه الدول. وأكد أهمية هذا المشروع في ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل وتوسعة مظلة العمل الإنساني ونشر روح العطاء الخيري لمساندة الضعفاء والمحتاجين خصوصا في شهر رمضان المبارك انسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى سعي الجمعية الدائم الى تقديم أفضل الخدمات لجميع المحتاجين في دول العالم، مبينا أن ذلك يتزامن مع تطوير الجمعية أساليبها وخططها دائما في سبيل إنجاح مهامها الإنسانية.

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