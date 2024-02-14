الشريكة هيبة الدولة تتحقق بوجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وجمع القلوب عليهم

افتقاد الدولة هيبتها مؤذن بفساد عريض من تعطل الحدود وتشرذم الناس واضطراب الأحوال



أسامة أبوالسعود

«هيبة الدولة واجب ديني وضرورة دنيوية»، محاضرة ألقاها مدير إدارة تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله الشريكة بمسرح مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي.

وتضمنت المحاضرة عددا من المواضيع المهمة، حيث شددت على ان من أهم المصالح التي قررتها الشريعة الإسلامية المحافظة على هيبة الدولة وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوتها، أو يذهب شوكتها.

وتابع د.الشريكة، خلال المحاضرة، ان الشريعة الإسلامية نظرت إلى هذا الأمر على أنه ضرورة تتحقق معها مصالح الدين والدنيا، لأن بقاء الدولة مهابة الجانب: يوفر للناس الاستقرار في معايشهم ويحافظون على ضرورات بقائهم.

وأضاف: افتقاد الدولة هيبتها مؤذن بفساد عريض وشر مستطير، من تعطل الحدود ونجوم الفتن وتشرذم الناس، واضطراب الأحوال وهناك ترخص الدماء، وتنهب الأموال، وتبرز العصبيات وتعلو النعرات ويتجرأ العدو، ويبدل الناس بعد الأمن خوفا.

واستشهد الشريكة بالحديث الشريف عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة»، رواه الإمام أحمد.

وأكد أن من أعظم الوسائل الشرعية المقررة في المحافظة على مقصود الشرع في التأكيد على هيبة الدولة وحشمتها وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وتعظيمهم في النفوس وجمع القلوب عليهم، والحذر من معصيتهم والاختلاف عليهم، متابعا: فإن في الاختلاف عليهم، وإضعاف هيبتهم، وإذهاب حشمتهم من المفاسد ما لا يدخل تحت الحساب، ولا تضبطه أقلام الكتاب، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب طاعة الأئمة في غير معصية الله، وأدخلوا هذه المسألة في مصنفات الاعتقاد، كما فعل الإمام أحمد، والآجري، والصابوني والطحاوي.. وغيرهم من أئمة الإسلام مما يدل على أهميتها وخطورة مخالفتها.

وأردف د.الشريكة: وبطاعة ولاة الأمور واحترامهم تتحقق هيبة الدولة، ويأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.

وأضاف د.الشريكة: والأدلة على وجوب طاعتهم في الكتاب والسنة كثيرة.

وتطرقت المحاضرة إلى العديد من القضايا المهمة كالقضاء ورجال الدولة وأهمية اختيارهم وفق معايير العدل والنزاهة وتحقيق التنمية للشعب.