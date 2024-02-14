بالفيديو هاني شمس توفير حاضنة متكاملة لأصحاب الحرف والمهن التراثية



الجسار: الدعم الكامل لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين فهد جابر العلي: جهود واسعة في الحفاظ على التراث الوطني



بشرى شعبان

انطلقت أمس الأول الثلاثاء تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني فعاليات مهرجان ومعرض عيد وطن وتراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني الذي ينظمه فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية بمشاركة واسعة من أصحاب الحرف من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي سفارات عربية وأجنبية. بدوره، قال عضو مجلس الأمة هاني شمس إن الشباب الكويتي والمبدعين وأصحاب الحرف يحتاجون الى دعم مستمر سواء من الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الأمة حفاظا على الهوية الوطنية والتراثية الكويتية. وذكر شمس أهمية العمل لتوفير حاضنة متكاملة لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين والمحافظين على التراث واحتوائهم في مكان مجهز ومخصص لاسيما أنهم يعملون بجد في الحفاظ على التراث الوطني، مردفا أن هناك عددا كبيرا منهم حول أجزاء من منزله لتكون متاحف شخصية وباتت جاذبة للزوار.

من جهته، أكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار الدعم الكامل لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين وتوفير الأرضية الملائمة لهم لدعم هواياتهم ومهنهم للحفاظ على التراث الكويتي.

وأشار الجسار في كلمة له الى أن المجلس سيقوم بجهود مختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة لدعم أصحاب الحرف والمبدعين، معبرا عن سعادته لما رآه من معروضات وحرف يدوية صنعتها أنامل الشباب الكويتي. من جانبه، أشار وكيل وزير الدفاع الأسبق الشيخ فهد جابر العلي إلى أن الجهود التي يبذلها أصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين لاسيما ما يقوم به فريق اكسبو 965 في الحفاظ على التراث الكويتي كبيرة ومقدرة.

وأضاف العلي أن مثل هذه الجهود التي يقوم بها الشباب الكويتي تحتاج الى بذل المزيد من الدعم لهم وتوفير احتياجاتهم. من ناحيته، قال إبراهيم طاهر البغلي إن عرض التراث والمنتوجات اليدوية والحرف الكويتية هو حفاظ على امتداد من خمسينيات القرن الماضي وأكثر، مبينا أن مثل هذه الحرف مدعاة فخر للبلاد ومن يقوم بها. وذكر البغلي أن مثل هذه الحرف تستحق الدعم المستمر لاسيما أنها خطوات تساهم في الحفاظ على التراث الوطني وتعزز من تواجد مهن الآباء والأجداد وتوارثها عبر الأجيال.

185 عضواً في «إكسبو 965»

قال مؤسس فريق اكسبو 965 الباحث محمد كمال في كلمة إن المعرض في دورته هذا العام يأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم. وأضاف كمال أن أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 عضوا متخصصون في 77 مجالا ما بين التراث والحرف والإبداع وشاركوا سابقا في إقامة 215 معرضا محليا و17 معرضا خارج الكويت، موضحا أن سبعة من أعضاء الفريق حصلوا على جوائز عالمية. ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لرعايتهم المعرض الذي يستمر اليوم الخميس.