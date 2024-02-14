الجامعة الأمريكية الدولية أطلقت برنامج النجفي 100 مليون متعلم بالكويت



بيشكو: الاتفاقية تهدف إلى توفير تعليم عالمي دون تكلفة عبر الإنترنت ببرامج مرموقة ومعتمدة خاغرام: البرنامج المتميز سيكون متاحاً بـ 22 لغة حول العالم ومنها «العربية»



آلاء خليفة

في خطوة تاريخية تهدف الى احداث ثورة في الوصول إلى التعليم الأميركي المتميز في الكويت اعلنت الجامعة الأمريكية الدولية AIU وكلية ثندربيرد للادارة في جامعة ولاية أريزونا عن اطلاق برنامج «النجفي 100 مليون متعلم» في الكويت، وذلك خلال احتفالية مميزة، حيث تمثل المبادرة شهادة على التزام كلتا المؤسستين بتوفير تعليم متميز على مستوى عالمي يمكن الجميع من الوصول إليه، ويعد وصول هذا البرنامج إلى الكويت لحظة فخر للجامعة الأمريكية الدولية وبقية البلاد وخطوة نحو تعزيز تعليم قادة المستقبل في الكويت والمنطقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي اهمية برنامج «النجفي 100 مليون متعلم»، لافتا إلى ميزة البرنامج الأكثر ابتكارا والمتمثلة في مرونته والتي تسمح للطلاب بالتعلم بالسرعة والوقت المناسبين لهم حيث يفتح البرنامج أبواب التعليم الدولي للجميع.

وأشاد مهدي في تصريح صحافي على هامش الفعالية بإطلاق الجامعة الأمريكية الدولية لمجموعة من البرامج تتماشى مع رؤية كويت 2035 والتي تركز على الثروة البشرية ورأس المال البشري في الكويت، مؤكدا ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حريصة على دعم جميع الانشطة والفعاليات التي تدعم ذلك التوجه.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الأمريكية الدولية د.مايكل بيشكو إن الهدف من الاتفاقية توفير تعليم عالمي دون تكلفة عبر الإنترنت من خلال برامج مرموقة ومعتمدة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم ومع طموحنا للوصول إلى 100 مليون متعلم على مستوى العالم.

وأضاف بيشكو: فخورون بأن الجامعة الأمريكية الدولية هي الشريك الحصري في الكويت لهذه المبادرة الرائدة، مبينا ان أحد العناصر الجديرة بالملاحظة في مهمتنا المشتركة هو التركيز على الشمولية، بهدف إفادة النساء والشابات في الغالب، والذين من المتوقع أن يشكلوا نحو 70% من المستفيدين من المبادرة.

من جانبه، قال عميد كلية ثندربيرد للإدارة العالمية في جامعة ولاية أريزونا د.سانجيف خاغرام إن الجامعة هي الاولى عالميا في مجال الإدارة والتطوير وأنشئت عام 1964، مؤكدا حرص الجامعة على وجود قادة في المستقبل يعلمون بالتنمية المستدامة مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في العالم.

وكشف خاغرام عن أن البرنامج سيكون بـ 22 لغة حول العالم، منها اللغة العربية، مؤكدا في حال اجتياز الطالب للدورات التدريبية والكورسات سيكون مؤهلا لدخول الجامعة ونحن سعداء بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية الدولية وهي مؤسسة تعليمية مرموقة تشترك معنا وفق مبادئ وقيم ورؤى واضحة.

هذا، وأعربت الجامعة الأمريكية الدولية عن فخرها بأن تكون الشريك الحصري لبرنامج «النجفي 100 مليون متعلم» في الكويت مما يمثل خطوة مهمة نحو ديموقراطية التعليم في جميع انحاء المنطقة وقد تم تصميم هذه البرنامج لتلبية احتياجات المتعلمين في جميع مراحل رحلتهم التعليمية حيث يقدم دورات في المستويات التأسيسية والمتوسطة والمتقدمة ويتم تقديمه باللغتين العربية والانجليزية، من بين لغات أخرى.

فرصة فريدة

برنامج «النجفي 100 مليون متعلم» متاح للجميع بغض النظر عن اعمارهم مما يوفر فرصة فريدة للتعلم مدى الحياة دون اي تكلفة على المتعلم وتؤكد هذه الشمولية مهمة البرنامج المتمثلة في تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات وبناء مجتمع عالمي من المواطنين المتعلمين، وعند الانتهاء من الدورات سيتم منح الطلاب شهادة يمكن ان تكون بمتزلة نقطة انطلاق لمزيد من التعليم بما في ذلك التقدم لبرامج الماجستير في جامعة ولاية أريزونا والجامعات الاخرى في جميع انحاء العالم حيث يوفر البرنامج للمتعلمين ادلة ملموسة على انجازاتهم وفرصة للتقدم في حياتهم المهنية.



