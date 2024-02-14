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بالفيديو وزير الصحة يدشن 79 سيارة إسعاف تشكل وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات

2/14/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي أسطول سيارات إسعاف جديدة يضم 79 سيارة تشكل كلها وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات، منها 10 إسعافات للمناطق الوعرة حسب تصميمها الذي يسمح لها بالوصول إلى تلك الأماكن.
وأعرب الوزير العوضي في كلمته عقب التدشين في إدارة النقليات التابعة للوزارة عن سعادته بدخول تلك السيارات الخدمة وانضمامها إلى منظومة الطوارئ لخدمة المرضى، لافتا إلى أنه تم تدريب الطواقم المعنية على قيادتها.
وقال إن 100 سيارة إسعاف أخرى ستنضم إلى منظومة وزارة الصحة خلال العام الحالي تعتبر الأحدث تجهيزا والأكثر تطورا وتحتوي على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الإلكتروني.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة إبراهيم النهام إن التدشين يأتي تطبيقا لخطة (الصحة) بإدخال سيارات الإسعاف على دفعات بالتعاون بين إدارتي النقليات والطوارئ الطبية من حيث الفحص في دولة الصنع «الولايات المتحدة الأميركية» وهي تتمتع بأعلى المواصفات.
بدوره، قال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي إن تدشين هذا العدد من سيارات الإسعاف يعتبر يوما تاريخيا في مسيرة إدارة الطوارئ الطبية ليرتفع إجمالي عدد السيارات إلى 281 سيارة، مضيفا أنه تم تحقيق معدل الوصول إلى المكان بعد البلاغ في 10 دقائق ونسعى إلى سبع دقائق.
وأعرب الشطي عن الفخر بتوافر أحدث الإمكانات والتجهيزات على مستوى سيارات الإسعاف لتخفيف الألم عن المرضى والمصابين، مشيدا بتشجيع الوزير العوضي ووكيل الوزارة بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري والتنسيق الذي تم بين الإدارات المعنية لتحقيق هذا الهدف بما يخدم المواطنين في وقت قصير جدا.
وقال إن هذه الإضافة الجديدة أيضا على أسطول سيارات إسعاف الوزارة تتمثل في الرقمنة وتطبيق نظام الكاميرا في التواصل والمتابعة والتدخل مع حوادث الطوارئ في المستشفيات وغرفة العمليات في مركز الأزمات وغرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية.
وأشار في سياق مواز إلى انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية.. الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) في 18 الجاري برعاية الوزير العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية و3 ورش علمية تصب نتائجها في خدمة منظومة الطوارئ الطبية.
ودعا عموم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى الاستفادة من هذه المنصة العلمية المتميزة لتبادل المعرفة والمهارة والخبرات واستكشاف مستجدات الإسعاف وطب الطوارئ وتوفير مساحة للحوار بين مقدمي خدمات الطوارئ من مختلف القطاعات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص. وذكر الشطي أنه بدخول تلك السيارات للخدمة سيتم تحقيق قفزة في مستوى الخدمة إلى جانب إضافة 100 سيارة أخرى قبل نهاية العام الحالي الذي يتوافق مع خطة التنمية وتوجيهات الحكومة الرشيدة وأسرة وزارة الصحة، معربا عن تقديره وفخره بأسرة الطوارئ الطبية في مختلف المواقع.

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