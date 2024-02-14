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السيسي يستقبل أردوغان في القاهرة ويبحث معه العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة

2/14/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خديجة حمودة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قمة مصرية - تركية في القاهرة أمس، بحثا خلالها، دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي ان الرئيسان تباحثا حول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا مشتركا في قصر الاتحادية.
من جهته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية: أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أروغان في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح.
وأضاف الرئيس السيسي: أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا. وتابع: إن التواصل الشعبي بين مصر وتركيا استمر خلال السنوات الـ 10 الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مطردا خلال تلك الفترة.
وأضاف الرئيس السيسي: إن مصر حاليا الشريك التجاري الأول في أفريقيا، كما ان تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. وتابع: إن هناك اهتماما بتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وتركيا والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.
وأعرب الرئيس المصري عن «اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا.. من أجل النفاذ السريع.. لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق.. على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع».
وأضاف: لقد توافقت والرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية.. حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة.. وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتطرق الرئيس السيسي إلى الملف الليبي قائلا: أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى، حيث ان دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.
ورحب الرئيس السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا التطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.
وأضاف: كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في أفريقيا، والعمل على دعم مساعيها للتنمية، وتحقيق الاستقرار والازدهار.
وختم: «أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل.. لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك».
من جهته، أعرب الرئيس التركي عن سعادته بزيارة مصر بعد 12 عاما، مقدما الشكر للرئيس السيسي قائلا: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستضافة».
وقال أردوغان في المؤتمر: نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا ونريد ان نرتقي بعلاقتنا للمسار اللائق، مضيفا: عازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر.
وأضاف: لقد وضعنا هدفا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، مؤكدا «ان تركيا تسعى لتطوير العلاقات مع مصر في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما يحدث في قطاع غزة تصدر النقاشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تقديره لدعم الجهات المصرية في المساعدة في إيصال المساعدات إلى غزة.
ووقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، كما شهدا توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.

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