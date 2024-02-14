مشاورات لاحتواء الأزمة بين السلطتين

MENAFN - Al-Anbaa) ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ فرحان الشمري

باتت الصورة أكثر وضوحا لجهة ضرورة إيجاد معالجة للحالة الماثلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس الوضع القائم على العلاقة فيما بينهما والوضع السياسي بشكل كامل.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: إن عدم حضور الحكومة الجلسة التكميلية التي كانت مقررة أمس كان رسالة واضحة جدا للمجلس تستوجب التحرك الجاد من كل الأطراف لتدارك الوضع.

وأوضحت المصادر أن هناك مساعي نيابية وتداولا وتقييما للوضع العام في محاولة للمعالجة والوصول إلى مخارج تكون متوافقة مع رغبات الجانبين النيابي والحكومي، مشددة على أن الحكومة يجب أن تبادر أيضا وتقدم ما لديها لاحتواء التأزيم بين الجانبين. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع الجلسة أمس نظرا لعدم حضور الحكومة.

وقال السعدون: اتصل بي نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر الجلسة كما اتصل بي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل.

من جانبه، استغرب النائب سعود العصفور عدم حضور الحكومة الجلسة، معتبرا أن هذا التصرف مؤشر غير إيجابي لتعامل الحكومة مع المجلس، مبينا أن سبب عدم حضورها بحسب ما ذكر كان احتجاجا على شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية، معتبرا أن هذا التصرف مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات. ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وفيما يلي التفاصيل :

سعود العصفور: عدم حضور السلطة التنفيذية مؤشر غير إيجابي بشأن تعاملها مع مجلس الأمة

أحمد السعدون يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس نظرا لعدم حضور الحكومة.

وقال السعدون «لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر، واتصل بي بعد ذلك سمو نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر الجلسة، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل».

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

من جانبه، استغرب النائب سعود العصفور عدم حضور الحكومة جلسة أمس التكميلية التي كان مقررا أن تناقش بعض القضايا المهمة وعلى رأسها تعديل قانون مفوضية الانتخابات وبرنامج عمل الحكومة، معربا عن أمله في حضورها جلسة 5 مارس المقبل.

وقال العصفور، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الحكومة لم تحضر جلسة اليوم (أمس) المقررة سلفا لمناقشة برنامج عملها، وأبلغت رئيس المجلس بعدم حضورها ما أدى إلى رفع الجلسة.

وأضاف إن هذا التصرف مؤشر غير إيجابي لتعامل الحكومة مع المجلس، مبينا أن سبب عدم حضورها بحسب ما ذكر هو احتجاجا على شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية.

واعتبر العصفور أن هذا التصرف هو مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية، لاسيما ان السلطة التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس يجب ان ترتضي بنتائج هذا التصويت سواء كان في صالحها أو ضدها.

وأشار إلى أن مجلس الأمة ارتضى في حالات وأمور عدة بنتيجة وقرارات التصويت سواء كانت في صالحه أو ضده.

وقال العصفور إن ما يثير الاستغراب والتعجب هو أن الحكومة التي كانت موجودة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة لم تعترض اعتراضا رسميا على أي كلمة وردت.

وأضاف انه «عندما تم التصويت على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض الحكومة اعتراضا رسميا، بل شاركت بالتصويت، نعم هي رفضت ولكنها لم تعترض بشكل واضح ومباشر».

وأكد أنه من غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن تأتي الحكومة اليوم (أمس) لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها.

وأوضح «أن البلد معطل بشكل كبير وفي العديد من القضايا كالتعيينات والترقيات والنقل والندب واعتماد خطط التنمية والمشاريع، ثم نأتي ونعطل البلد أكثر من خلال تعطيل عمل المجلس وتعاون الـسـلـطتيـن الـتنفيذية والتشريعية».

ووجه العصفور حديثه إلى سمو رئيس الوزراء بقوله «نحن لا نملك رفاهية الانتظار، فالوقت يتسارع ونحن نسابق الزمن، واذا لم تدرك أنت ووزراؤك والمجلس أننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي في الكويت وسط اقليم متسارع لا ينتظر أحدا، فإن الوضع بالكويت سيتدهور من سيئ إلى أسوأ».

وشدد العصفور على ضرورة التزام الحكومة بتعاملها الدستوري واللائحي مع السلطة التشريعية التي لا تقل أهمية أو دور أو مسؤولية عن السلطة التنفيذية أو السلطات الأخرى، معتبرا أن تعاملها بهذه الطريقة غير مقبول.

وتمنى من الحكومة أن تقدم صورة أفضل للتعامل مع مجلس الأمة وليست بطريقة مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تأزيم الأوضاع في البلد وتدهوره في جميع المجالات.

وطالب العصفور رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية، داعيا إلى الاحتكام دائما إلى الديموقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ بين السلطات.

وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون جلسة 5 مارس المقبل، جلسة منتجة ومفيدة ويتخللها عمل برلماني جاد يقدم الكثير للشعب الكويتي، لاسيما أن هنالك قضايا كثيرة على جدول الأعمال.

وفي ختام تصريحه، اعتبر العصفور أن نتائج استمرار التعطيل الحكومي لأعمال المجلس لن تكون مرضية لأحد.