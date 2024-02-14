«آرت دبي» يعلن تفاصيل البرامج والشراكات الخاصة بدورته الـ 17



أعلن معرض «آرت دبي»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن تفاصيل البرامج والشراكات للدورة السابعة عشرة، التي ستقام في مدينة جميرا، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، مع تخصيص يومي 28 و29 فبراير الجاري لكبار المقتنين.



ويشمل المعرض في دورته المقبلة: سلسلة من العروض حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن، وبرنامج مؤتمرات ومحادثات موسع لأي معرض فني دولي، والدورة السابعة عشرة من القمة الرائدة في معرض «آرت دبي»، ومنتدى الفن العالمي، الذي يبحث في العلاقة بين الظواهر الجوية العنيفة وتغير المناخ الحاد، بتنظيم من المفوض شومون باسار والقيمة الفنية نادين الخوري.

ويقدم المعرض أيضاً سلسلة من محادثات الفن الحديث، مقدمة بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، وقمة «آرت دبي الرقمية» الافتتاحية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تستضيف خبراء دوليين ومحليين لدعم وتشكيل التطوير المستمر لمنظومة الفن الرقمي في دبي، بالإضافة إلى أكبر نسخة من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، الذي ابتكره الفنان ساهيل نايك المقيم في مدينة جوا الهندية، والذي سيتم إطلاقه في المعرض قبل التوسع ليشمل أكثر من 100 مدرسة و15 ألف طالب.

وسيحتضن المعرض العرض الأول للعمل التركيبي «مساحة قلب»، وهو عمل ضخم جديد لفنانة الأعمال الرقمية كريستا كيم، برعاية جوليوس باير كجزء من مبادرتهم العالمية NEXT.



وستتضمن دورة معرض «آرت دبي» لعام 2024 برنامجاً موسعاً للتعاونات مع الشركاء المحليين والدوليين، مما يؤكد مكانة المعرض كنقطة التقاء للمجتمعات الفنية الإبداعية.

وسيقدم المعرض أكثر من 120 عرضاً تقديمياً من أكثر من 60 مدينة من 40 دولة عبر أقسام المعرض الأربعة: المعاصر، والحديث، والبوابة، وآرت دبي ديجيتال.



وتضم أبرز فعاليات برنامج المعرض تكليفات رئيسية جديدة وعروضاً لفنانين مشهورين عالمياً، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والمحادثات والقيادة الفكرية الأكثر شمولاً في أي معرض فني دولي.



وتقام ضمن فعاليات «آرت دبي» معارض وفعاليات عالمية المستوى في أكثر من 50 مؤسسة ومعرضاً ومساحة فنية مستقلة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي هذا السياق، قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: تتحمل المعارض الفنية مثل معرض «آرت دبي» المسؤولية في أن تكون أكثر من مجرد منصات فنية تجارية، إذ يواصل معرض «آرت دبي» لعب دور مؤسسي مهم في النظام البيئي الثقافي لهذه المنطقة، حيث يدعم الفنانين، ويقدم المنح الدراسية، ويوفر التعليم الثقافي ويعزز القيادة الفكرية في سن مبكرة. ويعكس برنامجنا هذا العام تنوع المجتمعات الفنية وتعدد الثقافات في مدينتنا دبي بشكل متزايد، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي. وتعد دبي مكاناً للتجديد المستمر وتسخير الإمكانات واقتناء الفرص، وهذه الشراكات التجارية والمؤسسية تعتبر محورية لجميع أنشطتنا، وتدعم برامجنا العالمية غير التجارية.



ومن جهتها قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»: تلتزم «مجموعة آرت دبي» بوضع الأسس لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية مدينتنا دبي وملتزم بمعاييرها الخاصة. وينمو المشهد الثقافي هنا بشكل سريع، ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية. وتخلق برامجنا التعليمية والمنح الدراسية والقيادة الفكرية على مدار العام، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا على المدى الطويل، فرصاً كبيرة للأفراد من جميع أنحاء العالم لإعداد وظائف مهنية في الصناعات الإبداعية في دبي.



يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وبياجيه الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض «آرت دبي». وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي لـ«آرت دبي» و«آرت دبي ديجيتال»، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). ويقام في مقره المعهود «مدينة جميرا» في دبي.





المؤتمرات والقيادة الفكرية

وفي حين لم تعد الظواهر الجوية العنيفة – من الفيضانات والقحط والعواصف إلى التلوث الضبابي الدخاني – مقتصرة على «الدول النامية» في القرن الحادي والعشرين، بل أصبحت تحدث الآن في كل مكان على وجه الأرض. يستكشف منتدى الفن العالمي الذي ينظمه «آرت دبي» من 29 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، تحت عنوان «بكل الأحوال» الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي الحاد والظواهر الجوية الاستثنائية. تستقدم القمة التي تستمر على مدار يومين، التي يستضيفها المفوض شومون بسار والمنسقة نادين الخوري، فنانين ومهندسين معماريين وأكاديميين وقيمين ومفكرين مشهورين. سيضم المنتدى متحدثين مثل د. ستيفاني روزنتال، مديرة مشروع جوجنهايم أبوظبي (أبوظبي)، وآن هولتروب، مهندسة معمارية، المحرق (أمستردام)، ومنيرة القادري، فنانة (برلين)، وسمير بانتال، مهندس معماري ومدير استوديو AMO في مكتب متروبوليتان للعمارة، (روتردام)، ونادية كريستيدي، باحثة وممارسّة فنون، معهد الفنون والثقافة والتكنولوجيا، كامبريدج (ماساتشوستس) وآخرون.

محادثات الفن الحديث ومقتنوه

دعماً لالتزام معرض «آرت دبي» بتقديم المنح الدراسية، يتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي. إذ ستسلط «محادثات آرت دبي الحديثة» الضوء على الروابط الفنية التي أصبحت ممكنة بفضل الجغرافيا السياسية السوفيتية أثناء الحرب الباردة، مما يحول التركيز من العواصم الغربية ويركز المحادثات على تأثير التعليم والمعارض السوفييتية على فنانين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.



ويقود مقتنو الأعمال الفنية من الأفراد والمؤسسات التحولات الثقافية في المراكز الثقافية الناشئة. تضم آرت دبي لمقتني الأعمال الفنية، من بين أمور أخرى، أصواتاً رائدة من مجتمع الفن العالمي بما في ذلك سونيل منجال، ومحمد أفخامي، ونسرين باجيس، وهبة نسر. ويمكن معاً، استكشاف المشهد المتطور لاقتناء الأعمال الفنية، ودور الرعاة في إنشاء المنظومات الفنية الديناميكية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تناول موضوعات، مثل الهوية والتمثيل والتراث الثقافي.



قمة آرت دبي الرقمية

تُعقد القمة الرقمية الجديدة في آرت دبي على مدار ثلاثة أيام، من 29 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل، واستناداً إلى المنصة التي أنشأتها آرت دبي الرقمية، ستجمع قادة الصناعة الدوليين والمحليين لمناقشة منظومة الفنون الرقمية المتوسعة والمكانة الفريدة لدبي في ذلك. وسيتضمن البرنامج محادثات عامة ومحاضرات وجلسات، وسيشمل المشاركون مديري المتاحف وأصحاب المتاحف المستقلين، بالإضافة إلى الفنانين والمبتكرين الذين يشكلون مشهد الفن الرقمي العالمي.



مؤتمر الأعمال الفنية دبي

مؤتمر الأعمال الفنية هو منصة دولية رائدة لمناقشة القضايا الرئيسية في سوق الفن اليوم. يعود المؤتمر، الذي يُستضاف سنوياً في لندن ونيويورك وشنغهاي، إلى آرت دبي مع التركيز على التقنيات المتقدمة وتأثيرها العميق على جانبين مهمين من الأعمال الفنية: إدارة المقتنيات، بما في ذلك البحث عن المصدر والمصادقة والحفظ، والتأثير التحويلي لويب 3 والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتلة في سوق الفن الرقمي المعاصر.



البرامج التعليمية



ستنعقد النسخة الرابعة من برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال بقيادة الفنان الهندي ساهيل نايك، الذي سيصمم ورش العمل والأنشطة، التي ستبدأ في آرت دبي وتمتد إلى أكثر من 100 مدرسة تضم أكثر من 15,000 طالب عبر الإمارات السبع، وتعد المبادرة التعليمية الأكثر طموحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم اختيار الفنان ساهيل نايك، المقيم في مدينة جوا الهندية، لتطوير برنامج عام 2024، وستأخذ ممارساته القائمة على تعليم مهارات النحت والهندسة المعمارية والفن المشاركين في رحلة عبر الإبداع باستخدام فنون الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر للإلهام. ستدعو ورش العمل هذه، من خلال التركيز على موضوعات البيئة والطبيعة، الأطفال لاستكشاف السؤال المحوري: «كيف تتخيل الأجيال الشابة مدن المستقبل، وما الذي ستشمله؟» مع التركيز على البيئة والطبيعة، وتدعو ورش العمل الأطفال للنظر في السؤال: «كيف يمكن للأجيال الشابة تخيل المدن المستقبلية وما الذي ستنطوي عليه؟». ما وراء برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال، إحدى الشركات الرائدة في رعاية الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مجموعة أعمال فنية متنامية تضم مجموعة من الفنانين المعروفين والناشئين والفنانين من المنطقة وحول العالم.



أُطلق برنامج آرت دبي الرائد كامبس آرت دبي لرعاية المواهب الناشئة والقيادات الثقافية المستقبلية، ومرَّ عليه أحد عشر عاماً الآن، لتزويد الخريجين الجدد بالتوجيهات والدروس المتقدمة والخبرة العملية في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشاركون من الجولات المنسقة للمنظمات الثقافية الرائدة في المدينة؛ ما يوفر لهم رؤى عملية ومساراً واضحاً لهم للبدء والازدهار في المشهد الفني الديناميكي. تخرج أكثر من 400 متدرب من برنامج كامبس آرت دبي حتى الآن، حيث شارك معظمهم في قيادة مبادرات ثقافية جديدة أو مؤسسات ثقافية رائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.



المعارض والتكليفات الجديدة



مجموعة مقتنيات دبي هي أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في المدينة. تأسست بالشراكة مع الرعاة الأفراد والشركات الذين يدعمون المبادرة من خلال نظام قروض مبتكر. في آرت دبي 2024، ستقدم مجموعة مقتنيات دبي معرضاً يضم بعض أبرز الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم مستمدون إلهامهم من المجموعة. ستجمع «اللقاءات»، برعاية علياء زعل لوتاه، أعمال فنية مهمة في مجموعة مقتنيات دبي لفنانين إماراتيين مشهورين، بما في ذلك حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبدالله، وهاشل اللمكي وسارة المهيري. ويهدف المعرض إلى توفير لقاءات بين الفنانين والأعمال الفنية، وتشجيع المشاهدين على إجراء حوار حول كل من الأعمال وقصص الرعاة.



تكليفات آرت دبي

استكمالاً لقسم معرض البوابة في آرت دبي، الذي يشرف عليه إيميليانو فالديس تحت شعار «التعافي»، ستتضمن تكليفات آرت دبي لهذا العام سلسلة من العروض والأنشطة الجديدة التي تركز على أفكار الاستبطان والروحانية والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا على اجتياز الأوقات الصعبة واتخاذ موقف لتحقيق الوحدة. سيكتشف الفنانون المشاركون، بما في ذلك سيسيليا بنجوليا، وساجان ماني، وديباشيش بول، وميرنا بامية، وميثو سين وهاشل اللمكي، جوانب مختلفة من عملية التعافي، ما يخلق مساحات للتأمل والتفكير من خلال الممارسات ذات التوجه الاجتماعي التي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وخلق تجارب لتعزيز الرعاية والتحرر.



جوليوس باير وكريستا كيم

ستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيسي في معرض «آرت دبي»، بتقديم عمل تركيبي رقمي جديد بتكليف من الفنانة الكندية الكورية كريستا كيم. إذ يعتبر «مساحة القلب»، تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان، حيث سيتم تصور إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل من خلالها الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. ويأتي الهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي في طرح مفهوم «الوحدة» حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ويعد العمل الفني «مساحة القلب» بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات تكنولوجية للرفاهية، وهو جزء من عالم جوليوس باير NEXT، الذي يستكشف التوجهات الكبرى عبر الفنون والعلوم والتكنولوجيا. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض «آرت دبي»، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.

معرض «بيت الذهب»

وفي إطار تدشين شراكة جديدة مع «آرت دبي» واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيسها، ستقدم بياجيه معرضاً جديداً بعنوان «بيت الذهب». يتمحور المعرض حول الذهب الذي هو جزء لا يتجزأ من فلسفة العلامة التجارية، وسيعرض قطعاً تراثية ومجموعات خاصة ومجوهرات وساعات راقية. يتضمن ذلك إطلاق نسخة محدودة من ساعة لايملايت غالا من بياجيه، التي أعادت تصميمها المصممة الإماراتية شمسة العبار، لتقدم تفسيراً آسراً للطباعة والتصميم الجرافيكي العربي من خلال المنحنيات الشاملة لساعة المجوهرات الشهيرة. يضم المعرض تركيباً مركزياً من القماش المطرز لمصممة الأزياء والفنانة السعودية رزان العزوني، مستوحى من نسخة أخرى من لايملايت غالا، مصنوع من الذهب وأحجار الزينة في جناح مخصص، وتستضيف ورش عمل وتجارب غامرة أخرى.

إطلاق برنامج «HUNA» الثقافي

أطلقت «HUNA»، الشركة الرائدة في مجال تطوير أسلوب الحياة القائم على الثقافة في دبي، بالتعاون مع آرت دبي، برنامج «HUNA» الثقافي على مدار العام. يهدف البرنامج، الذي فُتح في «ذا فولد» في نوفمبر 2023، إلى تحويل مساحات المعيشة إلى مراكز مجتمعية إبداعية، واستضافة حوارات ومحادثات ثاقبة لشخصيات بارزة، وتتناول موضوعات من الثقافة إلى التكنولوجيا، تكملها العروض والتجارب الفنية. خلال المعرض، سيُكشف عن منتزه HUNA للنحت في فندق اتش ريزيدنس في دبي. تحت عنوان «الأشياء في المرآة أقرب مما تظهر»، تتجاوز حديقة النحت الخارجية هذه الحدود التقليدية، وتقدم تفاعلاً حيوياً بين النحت والهندسة المعمارية وتكسر الحواجز الفاصلة بين الحياة اليومية والاستثنائية. ستحتوي الحديقة على أعمال لكبار الفنانين العالميين، بما في ذلك رنا بيجوم، وشيخة المزروع وبابلو رينوسو.



كلينيك لا برايري وسارة نعيم

ستعود الشركة السويسرية الرائدة في أمد التشغيل، كلينيك لا برايري، المعروفة بسمعتها في مجال الصحة والعافية، إلى المعرض من خلال صالة لونجيفيتي لاونج الشهيرة. تكلف كلينيك لا برايري عمل فني جديد للصالة نظراً إلى تأييدها القوي للفن والثقافة. سارة نعيم، فنانة سورية خبيرة في العديد من التخصصات نشأت بين دبي ولندن، اختيرت لإنشاء منحوتة كبيرة. يستمد العمل الفني إلهامه من حركة أشعة الشمس عند شروقها وغروبها، ويتوافق بسلاسة مع روحية الخلود والكمال مجسدة من خلال كلينيك لا برايري.