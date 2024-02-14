أول موسوعة للأطفال في الإمارات

أعلنت «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، إطلاقَ أول موسوعةٍ للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك خلال فعالية استضافتها في مقرها الرئيسي. ويمثل إصدار هذه الموسوعة علامة فارقة في الأدب التربوي في المنطقة.

وحضر حفل الإطلاق الذي نظم خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي اختتم أخيراً، محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد، ومؤلفة الموسوعة فرانشيسكا أفليك، التي شاركت رؤيتها حول إنشاء هذا المورد الجديد المخصص للأطفال.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد: «نحن في إمداد فخورون بالتعاون مع دار ELF للنشر في هذا المشروع النبيل، والمساهمة في تعزيز المشهد الأدبي لشريحة الشباب. ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بالمساعدة في تشجيع التعلم والتنمية الشخصية بين فئة الشباب. ونحن على ثقة تامة من أن موسوعة الأطفال الجديدة توفر نافذة فريدة للجيل القادم من المتعلمين؛ لاستكشاف الرحلة الملهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقد صُمِّمَت الموسوعة الجديدة لتقدم للعقول الشابة رحلة آسرة عبر التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على جذورها الممتدة منذ مجتمعات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وحتى وصولها إلى العهد الحالي، الذي أصبحت فيه منارة للتقدم والابتكار.