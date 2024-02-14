تقاليد وأنماط ثقافية بأشكال وأثواب إبداعية عصرية

تحرص وجهات الفنون والإبداع العالمية على تجديد برامجها وابتكار أشكال متنوعة من الإبداعات الثقافية والترفيهية التي تحتويها وتلبي معها رغبات الناس واحتياجاتهم المعرفية والترفيهية والحياتية المتنوعة، في ظل المتطلبات والظروف العصرية المتغيرة والمتطورة في عالمنا سريع التحولات. ومن المؤكد أن دبي تبدو في هذا الخصوص، رائدة وسباقة في إبداع أنماط وألوان ابتكارية غنية تواكب أحدث الطرز العالمية، وتتسم بالتنوع والجدة والحيوية والجاذبية، إذ استطاعت المدينة في ظل توجهاتها بهذه المضامير، وضمن أنواع الإبداعات الفنية والثقافية والترفيهية وفنون الضيافة والطهي ووجهات الترفيه العالمية الطابع، أن ترسم لوحات فريدة لتوجهات ومفاهيم الترفيه والإبداع، تحضر فيها ثقافات العالم بصيغ متمازجة ومبتكرة، نتبين ونختبر جمالياتها وقيمتها مع أشكال ومحتويات الفنون والمعارف وتقاليد الضيافة، في وسط المدينة وفي حي دبي للتصميم وفي أسواق دبي القديمة ووجهاتها ومراكزها الرئيسية، التقليدية والعصرية، ففي كل ركن هناك إبداع جديد بلونه ومضامينه وعناصر جاذبيته.

وفي كل سياق إبداعي هناك حكاية حضارية تكمن خلف المشهد. ونجد براهين ذلك في نجاحات مهرجان آرت دبي و«سكة للفنون والتصميم»، وأيضاً برامج وجهة السركال، وفي جميع المرافق الحيوية والترفيهية والحياتية الجمالية في المدينة، ضمن جي بي أر، وفي المناطق العريقة، وفي سيتي ووك، وفي سوى ذلك الكثير من الوجهات.

وانطلاقاً من هذا التوجه النوعي لدبي، نجد أن أفخر المؤسسات الفنية والفكرية.. ودور الأزياء والمجوهرات، وكذا دور النشر، بجانب سلاسل تقاليد وثقافات الضيافة العالمية، باتت تتسابق لتجد لها مقراً في دبي، لتعرف بسياقات إبداعها، بل وتجهد الفنادق والمطاعم لتلتزم ذلك بدقة كبيرة، فتجدد في طبيعة حضورها وأطباقها وتقاليد مطبخها وأساليب خدماتها الفندقية في المدينة، فتحرص لهذا على اجتذاب أهم شيف عالمي بارز ليقدم إلى فرع دبي فيمدها بالقدرة على التنافس وإثبات ذاتها ومؤهلاتها العالية.

وتبدو نهوج ركائز الاستدامة في الإبداع بالضيافة وعكس الموروث لمختلف الثقافات العالمية، ضمن أشكال الضيافة وضمن أشكال الإبداعات، قائمة على اعتبارات وجواهر أساسية تعكس نهج دبي والإمارات، وهي الاستدامة وحفظ البيئة. ومن بين أبرز الأمثلة في الصدد، يركز مطعم هومر لوبيستر: Homer Lobster، ركن المأكولات الحائز جوائز مرموقة والمتخصص بتقديم لفائف اللوبستر، العالمي الفريد، الذي افتتح فرعه الأول في الشرق الأوسط ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز الرائد لوجهات الطعام والترفيه في إمارة دبي، على الالتزام بأدق المعايير. ويوفر الفرع الرئيسي الجديد لزواره فرصة الاستمتاع باللفائف المميزة للمرة الأولى في المنطقة، بعد النجاح اللافت الذي حققه في باريس وعلى مستوى العالم. وانطلقت فكرة ركن المأكولات من مؤسسه الشيف مويز سفيز الذي اختبر اللفائف الشهية أثناء رحلته إلى نيويورك، لينقل التجربة المميزة بعدها إلى موطنه في فرنسا. وتلقّى سفيز العديد من البرامج التدريبية في كلية فاتيل المرموقة لإدارة الأعمال بفرنسا، وعمل مع العديد من الطهاة الحائزين نجمة ميشلان في باريس ولندن، فابتكر بعدها تجربة طعام جديدة تجمع بين مفهوم مأكولات الشارع وتجارب الطعام الفاخرة.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سفيز: «يسرني افتتاح فرعنا الجديد في دبي، لنوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بالنكهات الشهية والمتنوعة للفائف اللوبستر. ويتماشى التزامنا في تحضير الأطباق مع ثقافة الطعام الحيوية في دبي، حيث نحرص على استخدام مكونات عالية الجودة، مع إضافة لمسات إبداعية وفريدة، انطلاقاً من رغبتنا بمشاركة أطباقنا مع هذه المدينة المذهلة. كما نقدم مزيجاً شهياً من أجود أنواع الكركند والأعشاب المختارة بعناية مع خبز البريوش المحضر وفق وصفتنا الخاصة، مما يمنح الضيوف تجربة طعام لا تُضاهى». ويقدم ركن Homer Lobster قائمة أطعمة مختارة بعناية ومحضرة وفق أعلى مستويات الجودة، وتتضمن لفائف اللوبستر مع جراد البحر، وسندويش التونا، إضافة إلى باسترامي سمك السلمون الشهية. وتكتمل تجربة الطعام مع تشكيلة متنوعة من المقبلات اللذيذة مثل الكمأة أو الكافيار مع رقائق البطاطس، وسلطة كول سلو، إلى جانب سندويشة جبنة شيدر المشوية والمذابة.



ومن جانبه، قال فينسنت كاراسيه، مالك Homer Lobster في دبي: «يشكل افتتاح فرعنا الجديد في دبي خطوة مميزة، تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في ابتكار تجربة طعام تنسجم مع الأذواق المتنوعة والرفيعة في الإمارة. كما نتطلع لاستقبال ضيوفنا في دبي ليستمتعوا بتجربة مأكولات مميزة في مطعمنا الحائز جوائز مرموقة».

وأما في دبي مارينا وفي تلال دبي ومرسى دبي، فتبدو حكاية أخرى مطرزة بألوان الثقافات، وتتجسد بجمالها مع ضيافة وطقوس مطعم أوستريا ماريو، المطعم الإيطالي المفضل لدى العائلة في تلال دبي ومرسى دبي، حيث أعلن عن أحدث مبادراته للاستدامة من خلال إطلاق قائمة طعام خاصة خالية من النفايات بالشراكة مع Duo Gastrobar.. تتوفر هذه القائمة المبتكرة منذ 12 فبراير الجاري، وتجمع بين التزام Osteria Mario بتناول الطعام المستدام مع المكونات عالية الجودة من خلال الالتزام باستخدام كل جزء من كل مكون مستخدم في القائمة.

في إطار التحدي المتمثل في ابتكار شيء جديد من المكونات الموجودة والمشتقات من كلا المنفذين، تتميز العروض الخاصة الخالية من النفايات بأطباق لذيذة مستوحاة من النكهات الأوروبية، من خبز الفوكاشيا مع زبدة القهوة إلى عجينة البروكلي، ورقائق البطاطس مع كافيار السلمون، والريزوتو مع الروبيان، وكعكة الجزر مع المسكربون ونبق البحر، ويعد كل طبق بدفعة من النكهة مع كل قضمة. كما أطلق تحدي الطهاة لإنشاء ستة أطباق جديدة، ويسعدنا تقديم قائمة خاصة جديدة خالية من النفايات بالتعاون مع Duo Gastrobar. ويعكس هذا التعاون التزامنا الثابت بالاستدامة مع الاستمرار في تقديم تجربة طعام بأسعار معقولة وعالية الجودة لضيوفنا. ونأمل أن تلهم هذه الشراكة العلامات التجارية الأخرى للضيافة للتعاون والإبداع لتشجيع تناول الطعام المستدام. ويمكن لضيوف مطعم Osteria Mario الاستمتاع بقائمة الطعام الخالية من النفايات كأطباق منفصلة إلى جانب القائمة الحالية أو اختيار القائمة المحددة لكل زوجين.

وتعِد القائمة المنسقة بعناية بشيء جديد، حيث تجمع بين المكونات الطازجة والصحية مع الطهي الصديق للبيئة، وهي تردع هدر الطعام وأي أسباب للأضرار البيئية، لذا من خلال الاجتماع معاً، يأمل Osteria Mario وDuo في إلهام المطاعم الأخرى للإبداع في مجال الاستدامة في مطابخهم أيضاً، وهو يحفل بأجواء مستوحاة من أوروبا ويعكس مطعم Osteria Mario بمدينة أبروزو، الجزء الأكثر خضرة في جنوب إيطاليا، من خلال إحاطة رواد المطعم بالشجيرات والمفروشات الخشبية الفاتحة اللون أثناء تناولهم لقائمة خفيفة ولذيذة من المأكولات الإيطالية الإقليمية. ويقع مطعم Osteria Mario في نهاية المطعم المواجه للمنتزه، وهو مليء بالنباتات الحية الخفيفة والرائعة. ويتميز بإمكانية الوصول المباشر إلى تراس المطعم المشترك، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمنتزه دبي هيلز. كما يقع أوستريا ماريو في دبي هيلز مول، بالطابق الأول. ويفتح أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً والجمعة - السبت من 10 صباحاً إلى 12 صباحاً.

كذلك أعلن مطعم نونيا، الوجهة المتميزة لتناول الطعام، والذي يوجد داخل فندق تاج أبراج بحيرات جميرا بدبي، توفيره جلسات متميزة حافلة بتجارب تناول الطعام في وسط ديكور لافت، وخاصة مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه في فبراير الحالي. فمع بدء العام الثاني هذا يبدع في تقديم النكهات النابضة بالحياة والمتنوعة لمطبخ نونيا في دبي، لا يؤكد نونيا أن رحلة الطهي الخاصة به استثنائية فحسب، بل يوفر أيضاً إطلالات بانورامية خلابة على أبراج بحيرة جميرا وأفق مرسى دبي من موقعه المرتفع في الطابق 44، مما يضمن تجربة تناول طعام لا تنسى. ويعد مطبخ نونيا، المعروف أيضاً باسم مطبخ البيراناكان أو مطبخ المضيق الصيني، مزيجاً استثنائياً من تقاليد الطهي الصينية والماليزية والإندونيسية. وجاء مصطلح «نونيا» من قلب النسيج الثقافي الغني لجنوب شرق آسيا، ويشير على وجه التحديد إلى الأحفاد الإناث اللواتي لعبن دوراً محورياً في الحفاظ على هذا التراث الفريد الخاص بالطهي وتطويره.

الضيوف مدعوون للاستمتاع بالنكهات المركبة الثرية والعطرية لأطباق نونيا، مع تقديم أطباق مميزة مثل سرطان البحر بالفلفل السنغافوري، وكاري دجاج نونيا، ولاكسا. تمثل هذه الأطباق المزيج المتناغم من مكونات وتقنيات الطهي عبر التأثيرات الثقافية المختلفة، مما يجسد جوهر التنوع الثقافي. ويقدم نونيا كوكتيل ميرليون المجهز خصيصاً، ويقدم أيضاً أطباقاً مثل أرز الدجاج الهايناني، ودجاج نونيا بالكاري الذي يتميز بلمسة الشيف كونغ المميزة. يجلب الشيف كونغ سينج يوه، رئيس الطهاة في نونيا وخبير المطبخ الآسيوي الذي يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً، لمسته المبتكرة التي يضيفها على النكهات الماليزية والسنغافورية الكلاسيكية. وأعرب موهيت جورناني، المدير العام لفندق تاج أبراج بحيرات جميرا، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السنوية، قائلاً: «يسعدنا أن نصل إلى هذا الإنجاز الهام، ونشارك نكهات مطبخ نونيا مع ضيوفنا. لقد أصبح نونيا وجهة للطهي في دبي، ونحن ملتزمون بتقديم تجارب طعام استثنائية تعكس التراث الغني لجنوب شرق آسيا».

تنوع

وبما أنّ عيد الحب يطرق أبواب العشّاق في كل مكان، يقدم ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس للاحتفال بأسبوع عيد الحب من خلال عرضين مذهلين خصصهما حصرياً للاحتفال بهذه المناسبة المميزة. فبفضل قائمة المأكولات المميزة الشاملة لديه، يضمن للجميع تجربةً تأسر قلوبهم وتُشبعهم، حيث ينغمسون في تناول فطائر الفراولة والبرتقال (بلينيس) مع سمك السلمون المدخّن بالشمندر الأحمر (البنجر)، وكعك التوت البري بالنكهة الأصلية، وتشكيلة من أطباق الحلويات المصنوعة بدقّة وحرفية عالية، وغير ذلك الكثير. كل ذلك مصنوع بلمسات من الحب من ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس.

وأما الاحتفال بمناسبة عيد الحبّ الخاصة في توينتي 9 لاونج، فتمثل لوحات فرح وسرور في عيد الحب القادم من خلال قائمته التي تضم 5 تشكيلات من المأكولات الشهية المخصصة لتناسب شخصين، وسط أجواء خيالية ساحرة من المناظر الخلابة لأفق مدينة دبي. ويحظى زوار «توينتي 9 لاونج» بفرصة الاستمتاع بسهرة عيد حبّ استثنائية ستظل ذكرى جميلة في أذهانهم. إذ سيشهد تقديم عرض ثنائي مباشر، مع عزف أروع وألطف الألحان والنغمات. كما هناك قائمة تتضمن 5 تشكيلات من أشهى المأكولات، بما فيها تشكيلة من النكهات الرائعة والمميزة المبتكرة من رئيس الطهاة، وذلك بدءاً بطبق فاتح الشهية المتمثل بسرطان بحر مسلوق، ثم يليه حساء دسم ريد فيلفيت (أحمر مخملي)، وتشكيلة تضم 5 وجبات رئيسية، تتضمن: شريحة لحم من الخاصرة الطرية محضّرة على طريقة الكيجن، وسمك النهّاش الأحمر الآسيوي، وطبقاً رومانسياً يجمع بين السوشي والساشيمي. وسيختتم رئيس الطهاة السهرة الرومانسية بتشكيلة مميزة وساحرة من أطباق الحلويات، التي تضمن: قطعة كيكة إسفنجية من الشوكولا الداكنة، وكعكة حب التوت، وصلصة الفراولة، وجيلية بنكهة الماراكويا (الباشن فروت)، وكريمة المانجو، وحبّات الرمان اللؤلؤية.

تجارب حافلة

ويقدم مطعم فارغ مثال التميز في الطهي في دبي، تحت شعار رئيسي هو «الحب من ذهب» تمثل تجربة طعام شهية، وهي تجربة طعام غير عادية في عيد الحب، بأجواء نوعية حيث يستمتع رواده بعشاء فاخر مكون من 4 أطباق منسقة بدقة، ويتميز طبق Varq بلمسة من الذهب للحصول على تجربة غنية وأنيقة. وفي أمسية ممتعة تنظم من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً، تتسم بتجربة أخاذة للحواس فحسب، وتتضمن العروض الترفيهية الحية الساحرة والوردة الحمراء الفاخرة لكل زوجين. وكمكافأة خاصة، ستحصل كل سيدة على وردة طويلة الساق وصندوق هدايا لذيذ، ويرمز إلى التجربة الذهبية في فندق فارغ.



ولإضفاء المزيد من السحر سيقدم رسائل مفعمة بالحب والجمال.

كما يتمتع رواد «Raia Love Is Blind»، بتجربة فريدة في أمسية آسرة تحت النجوم على خلفية بانورامية لنخلة جميرا. وذلك مع الانغماس بقائمة طعام فاخرة مكونة من 3 أطباق، يكملها الترفيه الحي الرومانسي. وسيحصل كل زوجين على وردة رائعة، مما يجعل الليلة لا تُنسى حقاً. وسيتم تزيين المكان بفكرة هزلية موضوعية ومفهوم مولان روج - لمسة أنيقة للأجواء الرومانسية، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم رايا بتوزيع رسائل حب غامضة في مظاريف سوداء على جميع السيدات اللاتي يحضرن ليلة السيدات ووجبة الإفطار البانورامية بعد حلول الظلام التي تسبق عيد الحب.