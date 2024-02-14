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الإتحاد الانجليزي يوافق على عملية إستحواذ راتكليف لأسهم في يونايتد

2/14/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق الإتحاد الانجليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 في المئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الانجليزي على الصفقة.

وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الإنجليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة.

ولا يمكن لاستثمار راتكليف ان يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم "الفئة أ".

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليونًا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

وأجرى رجل الاعمال، البالغ 71 عامًا، سلسلة اجتماعات في الايام الاخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب اتمام الصفقة.

ويأمل مشجعو يونايتد ان يقود راتكليف عملية إصلاح شاملة للـ "الشياطين الحمر" بعد موسم صعب للنادي الذي فاز بالدوري الممتاز آخر مرة في عام 2013.

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