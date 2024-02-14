الإتحاد الانجليزي يوافق على عملية إستحواذ راتكليف لأسهم في يونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق الإتحاد الانجليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 في المئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الانجليزي على الصفقة.
وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الإنجليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة.
ولا يمكن لاستثمار راتكليف ان يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم "الفئة أ".
واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليونًا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.
وأجرى رجل الاعمال، البالغ 71 عامًا، سلسلة اجتماعات في الايام الاخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب اتمام الصفقة.
ويأمل مشجعو يونايتد ان يقود راتكليف عملية إصلاح شاملة للـ "الشياطين الحمر" بعد موسم صعب للنادي الذي فاز بالدوري الممتاز آخر مرة في عام 2013.
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