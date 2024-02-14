وفد اتحاد الكرة يختتم مشاركته في مؤتمر «فيفا» الطبي

اختتم وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطبي، الذي أقيم على مدى يومين في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة نخبة كبيرة من خبراء الطب الرياضي من مختلف الاتحادات الأعضاء والأندية.

ضم وفد اتحاد الكرة في المؤتمر كلاً من: الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، والدكتور زوران ستانكوفيك طبيب المنتخبات الوطنية.

وعرض المؤتمر استراتيجية عمل اللجنة الطبية في الفيفا الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وناقش أهمية تطوير مختلف الخدمات الطبية، حيث تم عرض البروتوكولات الطبية التي تم تحديثها أخيراً من قبل اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي، والتي ركزت على الإصابات الخطيرة المحتمل حدوثها للاعبين خلال المباريات، أبرزها ارتجاج المخ وإصابات العمود الفقري وتوقف القلب المفاجئ.

كما تم التطرق إلى أحدث البحوث والدراسات العلمية والتطورات الطبية التي شهدها مجال الطب الرياضي خلال الآونة الأخيرة، ودور اللجنة الطبية الدولية في تعزيز صحة وسلامة اللاعبين في مختلف البطولات، حيث طالب أندي ماسي مدير القسم الطبي في الاتحاد الدولي، بضرورة أن يكون مؤتمر بوسطن بداية للعمل على بناء مجتمع عالمي لطب كرة القدم.

وقام الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بعرض النظام الإلكتروني الطبي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي من خلاله يتم متابعة الأمور الطبية للاعبي الأندية، ويأتي أبرزها الفحوصات الطبية الإلزامية لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الرياضي وتوزيعها حسب المراحل السنية، ولقي استحساناً وإشادة من الوفود الطبية الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور مصطفى السيد الهاشمي عدداً من الوفود والخبراء في مجال الطب الرياضي، أبرزهم البروفيسور تيم ماير المدير الطبي للمنتخبات الألمانية، والدكتورة ميشيكو دوهي المديرة الطبية للمنتخبات اليابانية، نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي، والإسباني ريكارد برونا الطبيب التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، وتمت مناقشة أبرز تطورات الطب الرياضي والتحديات التي تواجهه.





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