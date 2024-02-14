العين يكتفي بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي



اكتفي العين بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، مساء اليوم، على ملعب الأخير بكراشي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وبذلك يخطو خطوة جيدة نحو التأهل للمرحلة التالية قبل لقاء الإياب باستاد هزاع بن زايد.

أنهى العين الشوط الأول بالتعادل السلبي، وهي نتيجة طيبة بمقاييس نظام الذهاب والإياب، غير أن أداء الفريق البنفسجي في هذا الشوط لم يخلُ من عيوب تمثلت في بطء التحضير بوسط الملعب، وعدم التركيز خصوصاً في الخط الخلفي، وهو ما أحدث شيئاً من الخطورة أمام المرمى العيناوي، كانت أبرزها تسديدة قوية من منطقة قريبة تألق خالد عيسى في صدها.

وبالمقابل انعدمت الفرص بالنسبة للمهاجم التوغولى لابا كودجو الذي أحاطه الدفاع الأوزبكي برقابة لصيقة وجعله شبه معزول، فيما مال كل من سفيان رحيمي، وجوناتاس لمساندة الدفاع بأمر من المدرب كريسبو، كما وضح، ونابت العارضة عن أصحاب الأرض في التصدي لتسديدة قوية من سفيان رحيمي، الذي نفذ مخالفة على بعد ياردات من منطقة العمليات.

الشوط الثاني

جاء الفريق الأوزبكي إلى الشوط الثاني أكثر رغبة في الوصول لمرمى العين لتضيع له أول فرصة في الدقيقة الأولى من هذا الشوط، ورد العين بهجمة سريعة انتهت عند لابا كودجو الذي سدد كرة مرت إلى جوار القائم.

ومع مرور الوقت ساد نوع من الحذر أداء الفريقين وقلت المحاولات الهجومية لكليهما وبالتالي انعدمت الفرص الخطيرة وبدا العين أفضل حالاً من حيث التركيز سرعة التمرير، بينما بدا ناساف الأوزبكي متراجعاً إلى حد ما.

في الدقائق العشر الأخيرة تعددت المحاولات الهجومية من الفريقين، وضاعت أكثر من فرصة هنا وهناك بسبب التسرع، وعدم التركيز ويقظة الحارسين، ومرة أخرى عاد القائم لينقذ أصحاب الأرض من هدف محقق بعدد تسديدة خادعة من بندر الأحبابي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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