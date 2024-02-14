بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق غداً





بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم والتي تنطلق منافساتها صباح الغد وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتعد البطولة من فئة الخمس نجوم ويشارك فيها نخبة الفرسان من 40 دولة ورصدت اللجنة المنظمة 567.000 يورو كجوائز مالية للفائزين، وهي البطولة الأخيرة المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الدوري العربي.

وتشهد البطولة 21 شوطاً على مدار 4 أيام، وستكون البداية اليوم بالشوط الأول الترحيبي شوط نادي الشارقة للفروسية والسباق فئة النجمتين، ومن ثم الشوط الثاني شوط شركة لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين جولة واحدة.

ويشهد اليوم الثاني للبطولة 5 أشواط ويتضمن اليوم الثالث السبت 5 أشواط أيضاً، وتختتم المنافسات يوم الأحد بـ 4 أشواط.

وتم تشكيل لجنة التحكم واللجان المنظمة للبطولة التي تستهدف الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح منها التحكيمية والطبية والفنية ومصممي المسارات، وسيقام على هامش البطولة العديد من الفعاليات السارة للجميع، ومنها معرض لأدوات ومستلزمات الفروسية وألعاب ترفيهية للأطفال وركوب خيول البوني للأطفال مجاناً وقرية شعبية وعروض ترفيهية للجمهور وركن مطاعم منوعة وعروض تراثية والدعوة عامة والدخول مجاني.

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