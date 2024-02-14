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الشارقة يتخطى شباب الأهلي في دوري اليد

2/14/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نجح فريق كرة اليد بنادي الشارقة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه شباب الأهلي دبي بنتيجة (24-22)، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية، والذي جمع الفريقين أول من أمس، على صالة نادي الشارقة.
وشهدت المباراة إثارة وندية طوال مراحلها بتبادل التقدم في النتيجة بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يصل الشارقة للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات خاضها أمام الجزيرة والنصر وشباب الأهلي، وضعته في المركز الخامس، حيث يعتلي القمة فريق الجزيرة برصيد 13 نقطة ثم شباب الأهلي والعين في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات، ومليحة الرابع بالرصيد نفسه من 5 مباريات، والوصل السادس بـ 8 نقاط من 5 مباريات، والنصر السابع بـ7 ودبا الحصن الثامن برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.

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