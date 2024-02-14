الشارقة يتخطى شباب الأهلي في دوري اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح فريق كرة اليد بنادي الشارقة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه شباب الأهلي دبي بنتيجة (24-22)، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية، والذي جمع الفريقين أول من أمس، على صالة نادي الشارقة.
وشهدت المباراة إثارة وندية طوال مراحلها بتبادل التقدم في النتيجة بين الفريقين.
وبهذه النتيجة يصل الشارقة للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات خاضها أمام الجزيرة والنصر وشباب الأهلي، وضعته في المركز الخامس، حيث يعتلي القمة فريق الجزيرة برصيد 13 نقطة ثم شباب الأهلي والعين في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات، ومليحة الرابع بالرصيد نفسه من 5 مباريات، والوصل السادس بـ 8 نقاط من 5 مباريات، والنصر السابع بـ7 ودبا الحصن الثامن برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.
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