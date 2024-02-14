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غداً كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي

2/14/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنطلق غدا منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، والتي تقام في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي على مدى (4) أيام، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية وبدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبمشاركة قياسية بلغت (105) لاعبين ولاعبات من 15 دولة هي: الإمارات، الكويت، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، هونج كونج، أوزباكستان، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تركمانستان، جورجيا، كازخستان، أرمينيا، استوانيا، لتوانيا.

وتضم منافسات كأس أبوظبي كلاسيك للتزلج الاستعراضي ثلاث بطولات هي بطولة الأندية، وبطولة الاتحادات (الايس يو)، والبطولة الوطنية المحلية، وتمثل فرصة رائعة للاعبين على مستوى العالم لتجميع نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة القارات الأربع وبطولة كأس العالم، وتؤهلهم كذلك للمشاركة في الأولمبياد الشتوية العالمية، وتمتاز المنافسات بوجود ثلاثة مستويات المبتدئ والمتقدم والاحترافي، التي تجتذب الأندية «محلياً» والاتحادات «دولياً»، وتحرص على المشاركة فيها.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن إقامة البطولات الرياضية تساهم في تنشيط الحركة الرياضية في الدولة، وتسهم كذلك في صقل المواهب الرياضية محلياً للوصول إلى العالمية، مثمناً رعاية ودعم القيادة للرياضات الشتوية والجليدية خصوصاً والرياضة بشكل عام، حتى أصبحت الرياضة ثقافة يمارسها جميع أفراد المجتمع محترفين وهواة.


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