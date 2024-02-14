1000 مشارك في سباق الكرامة المجتمعي لشرطة دبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الرفاعة، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وبالتعاون مع الشركاء، سباق الكرامة المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 مُتسابق، والهادف إلى تعزيز العلاقة والتواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

شهد السباق، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والعميد جمعة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، والعقيد بخيت الغفلي، من مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وفاطمة بو حجير، المنسقة العامة للمبادرة، وعدد من الضباط والأفراد والمشاركين من أفراد المجتمع، وعدد من أصحاب الهمم.

وأكد العميد علي المنصوري، أن تفعيل الجانبين المجتمعي والرياضي، يُسهمان في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي إلى إسعاد المجتمع وتعزيز شعور الأفراد بالأمان، نظراً للأثر الذي تُحدثه الفعاليات والمبادرات الرياضية والمجتمعية في توثيق العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وإسهامها في دعم المؤشرات الأمنية، وإيصال رسائل التوعية، وتعزيز القيم الإيجابية التي ندعو إليها عبر المبادرات المتنوعة.

وأوضح العميد المنصوري أن السباق اشتمل على 3 فئات مجتمعية، الأولى توجهت للكبار بمسافة 5 كلم، والثانية للأطفال بمسافة 2.5 كلم، والفئة الثالثة بمسافة 1 كلم استهدفت أصحاب الهمم، وهو ما يؤكد حرص شرطة دبي المستمر في فعالياتها كافة على دعم هذه الفئة وتعزيز دمجها في مختلف الأنشطة والمبادرات.

وأشاد بجهود فرق العمل من شرطة دبي والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والذين قدموا الدعم لإنجاح أهداف السباق المجتمعية، ممثلين في مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، وجمعية الاتحاد التعاونية، وإينوك، وابولو كلينك، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق الصقور التطوعي، والشركة المنظمة بلاتينيوم.

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