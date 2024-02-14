«تيك توك» تنظم قمّة «الصحة النفسية للشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»

الإمارات العربية المتّحدة، دبي - 14 فبراير 2024: عقدت منصّة تيك توك البارحة في اليوم الموافق 13 فبراير قمّة "الصحة النفسيّة للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا"، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مجموعة من خبراء السلامة من جميع أنحاء المنطقة. وخلال القمة ناقش المشاركون عدد من القضايا الهامة بما في ذلك

الصحة النفسية للشباب وأهمية الوعي بالثقافة الإعلامية ومهارات التفكير الناقد في المشهد الرقمي الحالي. قام بإدارة القمة المنتج والمصور المعروف عمر بطي، واستعرضت رؤى قيمة حول تأثير المجتمعات الرقمية على الصحة العقلية والنفسية للجيل الجديد، واستراتيجيات التفاعل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة معنوية وناقدة.

تضمّنت القمة عدد من الجلسات، أولها جلسة بعنوان "تزويد المواطنين الرقميين الشباب بمهارات الثقافة الإعلامية ومهارات التفكير الناقد"، بحضور كل من لين سوتن، رئيس قسم التواصل والشراكات والسلامة والأمان في تيك توك أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ودكتورة نائلة حمدي وأكين أونفير، عضوي المجلس الاستشاري للسلامة في تيك توك. استعرضت الجلسة جهود المنصة في عرض أهمية الوعي بالوسائط الإعلامية خاصةً للشباب، وأكد الحضور على ضرورة إجراء محادثات مستنيرة حول السلامة والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب للأزمات.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "بناء مجتمعات رقمية لصحة الشباب النفسية"، دور المجتمعات الرقمية في تعزيز قيمة التعاطف بين المستخدمين، وتسليط الضوء على

أهمية الحوارات البناءة حول الصحة النفسية، مع التأكيد على أهمية دعم عمليات إدارة المحتوى لإنشاء بيئة مناسبة للجميع. حضر الجلسة كل من لين سوتن مع ميثاء محمد، عضو المجلس الاستشاري للسلامة في تيك توك،

وجنى بو رسلان، المدربة والمتحدثة في قضايا القيادة والصحة النفسية، والمحاضرة في علم النفس التربوي.

وقالت لين سوتن، رئيس قسم التواصل والشراكات والسلامة والأمان في تيك توك أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: "نسعى باستمرار لتوفير مساحة أكثر أمانًا وترحيبًا للجميع على منصة تيك توك، وضمان إتاحة جميع الأدوات والدعم اللازم للمستخدمين للتفاعل مع المحتوى بأمان ومسؤولية، حيث قمنا بتصميم إرشادات مجتمعنا لضمان أن تظل المنصة مكانًا إيجابيًا للجميع، ودائمًا ما نتخذ إجراءات لمعالجة التحديات المحتملة، ومثل هذه المحادثات التي جرت في قمة اليوم أمر ضروري لضمان بيئة آمنة للجميع، خاصة الشباب".

بينما أكدت دكتورة نائلة حمدي، عضو المجلس الاستشاري للسلامة في تيك توك، على أهمية الوعي بالثقافة الإعلامية والتنقل بين أنواع مختلفة من المحتوى، لاسيما في العصر الذي تنتشر فيه المعلومات بسرعة، وأضافت: "من الضروري تقييم المحتوى بشكل ناقد واتخاذ الإجراء المناسب، لذلك نشجع الشباب ليس فقط على إنشاء المحتوى ولكن أيضًا على أن يصبحوا مواطنين رقميين مسؤولين، وأن يلعب الآباء والمربون دورًا مركزيًا في تقديم الثقافة والوعي الإعلامي للشباب ".

من جهتها، قالت جنى بو رسلان، المدربة والمتحدثة في الصحة النفسية والقيادة والمحاضرة في علم النفس التربوي: "إن إشراك الآباء يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير مجتمعات رقمية آمنة لجيل الشباب، حيث تعتبر رؤاهم قيمة ليس فقط في الحفاظ على السلامة العقلية والنفسية، ولكن أيضًا في توجيه الشباب وتعليمهم كيفية التفاعل مع المنصات الرقمية بطريقة صحية ومسؤولة".

والجدير بالذكر أن تيك توك تُعد إحدى المنصات الرائدة في تقديم الأدوات التي تدعم صحة المجتمع العقلية والنفسية، سواء على المنصة أو خارجها، فقد عملت المنصة بشكل فعًال على تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتشجيع المستخدمين، خاصة المراهقين، على اتخاذ خطوات لمنع حالات التنمر، ووضع خاصية تحديد وقت الشاشة لاستخدام المنصة.

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