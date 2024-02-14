بعد تلميحات ترامب.. ستولتنبرج: الولايات المتحدة لم تخض حرباً بمفردها قط

أكد حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن دول أوروبا زادت إنفاقها على الدفاع وإن الولايات المتحدة بحاجة إلى حلفاء، وذلك بعد أيام من تلميح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن واشنطن قد لا تحمي الدول التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل: "أتوقع أن تنفق 18 من دول الحلف 2

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام"، متوقعاً أن يصل إجمالي الإنفاق العسكري لمستوى غير مسبوق آخر بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية.

وازداد عدد هذه الدول مقارنة بالعام الماضي عندما كان من المتوقع أن تحقق 11 من دول الحلف البالغ عددها 31 الهدف المتفق عليه.

وصدم ترامب الأوروبيين، يوم السبت، عندما أشار ضمنياً إلى أنه سيدعم روسيا "في فعل ما ترغب فيه" تجاه أعضاء الحلف الذين لا ينفقون بما يكفي على الدفاع.

ورد ستولتنبرج على أسئلة الصحفيين بخصوص الجدل الدائر حول تصريحات ترامب قبل اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي بالقول إن الولايات المتحدة تعي مدى أهمية التحالف العسكري بالنسبة لأمنها.

وأضاف: "لم تخض الولايات المتحدة حرباً بمفردها قط".

وتابع: "الانتقادات التي نسمعها ليست بشأن الحلف بل بشأن الدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على التحالف العسكري" مؤكداً أن الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري تعد دليلاً على أن الرسالة قد وصلت.

وفي سابقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة، ستحقق برلين هدف الاثنين بالمئة هذا العام للمرة الأولى، إذ ستخصص ما يعادل 71.8 مليار يورو (76.8 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي هذا العام من خلال نفقات الميزانية العادية والخاصة. ومع ذلك، فإن مجموع إنفاقها الدفاعي الإجمالي سري.

وقد تحذو فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الحلف، حذوها.

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