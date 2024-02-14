الرئيسان المصري والتركي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء،

عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في قصر الاتحادية.

ووقع السيسي وأردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وفي مؤتمر صحفي لرئيسي مصر وتركيا، أعرب السيسي عن ترحيبه بنظيره التركي، واصفاً الزيارة بأنها "أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وتابع السيسي خلال المؤتمر قائلاً: "إن مصر وتركيا أكدتا أهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهمية وقف إطلاق النار فيه".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي: "يمكن تطوير علاقتنا العسكرية مع مصر إضافة الي مجالي الطاقة والسياحة".

وأضاف الرئيس التركي خلال المؤتمر أنه يستهدف مع مصر زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

وأكد

أردوغان أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، وأن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

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