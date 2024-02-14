أردوغان يعد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، وتعهد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ عام 2012.

وأضاف أردوغان أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، وأن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

وشكلت الزيارة خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات التي توترت بين القوتين الإقليميتين بسبب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.

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