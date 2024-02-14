شرطة دبي تُنقذ 5 مركبات كادت أن تجرفها سيول الوديان في حتا

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بفرق الإنقاذ في حتا، من سحب وإنقاذ 5 مركبات، في غضون يومين، كادت أن تجرفها سيول الوديان في حتا، والتي تكونت نتيجة المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، قائد قطاع حتا، أن القطاع وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عمد إلى الاستعداد مبكراً وبجاهزية كاملة للمُنخفض الجوي المتوقع حدوثه في الدولة، بإدارة وتوجيه من مركز المرونة في شرطة دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم الإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومستشفى حتا، تحسباً لأي حالة طارئة أو بلاغات واردة بشأن المُنخفض الجوي.

وبين العميد السويدي أن القطاع وبالتعاون مع الشركاء، استنفر بكامل فرقه ومعداته التقنية استعداداً لأي طوارئ، كما اعتمد إجراءات ووضع سيناريوهات متعددة لنتمكن من التدخل الفوري في أي لحظة.



من جانبه، أوضح النقيب عبد الرحمن بورقيبه، رئيس قسم الإنقاذ البحري، في مركز شرطة الموانئ، أن دوريات الإنقاذ البحري، وبالتعاون مع فريق الإنقاذ البري ومركز شرطة حتا، وأثناء تمركزها في منطقة الاختصاص، شاهدت تجاوز 4 مركبات للتحذيرات المستمرة بشأن الابتعاد عن الأماكن الخطرة كالوديان والمناطق الجبلية أثناء التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، وكادت السيول المتكونة أن تجرف المركبات الأربع، لكن فرق الإنقاذ البحري سارعت بالتدخل وسحب المركبات إلى بر الأمان، وكان من بين الراكبين، اثنين من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

وأضاف " في اليوم الثاني، ورغم التحذيرات المستمرة من الدولة، توجهت مركبة إلى المناطق الجبلية، لتعلق في منطقة جبلية بين وديان حتا بفعل الحصوات وتجمع المياه، لكن فرق الإنقاذ البحرية والبرية وأفراد الشرطة، سارعوا إلى إخراجها خشية حدوث انجراف في التربة، وتمكنوا من نقلها إلى منطقة آمنة."

وناشد العميد السويدي، أفراد المجتمع بالالتزام بالتحذيرات التي تُطلقها الجهات المعنية بالدولة، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه، وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، حماية لهم ولأفراد عائلتهم، وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة، وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز