بحضور محمد بن راشد.. ذياب بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في دورتها الثانية، وذلك في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

حضر التكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ولفيف من كبار المسؤولين وضيوف القمة العالمية للحكومات.







التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تستضيفها دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي مسرور بارزاني، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، مؤكداً سموه استمرار دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الأشقاء. وأشار سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب. من جانبه، أشاد معالي مسرور بارزاني بالقمة العالمية للحكومات، مشدداً على أهميتها كملتقى لقيادات العالم ومنصة لاستشراف المستقبل، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الدول. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات. وتجمع القمة العالمية للحكومات أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وفاز بالجائزة في فئة الابتكار التكنولوجي للتضامن الاجتماعي مكتب نائب رئيس الجمهورية الصربية عن مبادرة SOS لأصحاب الهمم من فئة الصم، وفي فئة التميز والابتكار الحكومي للخدمة العامة مكتب نائب رئيس رواندا عن مشروع عقود الأداء "الإميهيغو"، وفي فئة الاستدامة وحماية البيئة الصندوق الوطني لتمويل الغابات في جمهورية كوستاريكا عن برنامج المدفوعات مقابل الخدمات البيئية.

وفاز في فئة تحوّل الحكومة الرقمية: وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في منغوليا، عن مشروع إي-منغوليا، وفي فئة المشاركة المدنية لتمكين المجتمع، فازت بلدية كوريتيبا في البرازيل عن مشروع "كوريتيبا تتحدث"، وفي فئة التميز في تعليم الأمن السيبراني والتكنولوجيا فازت المدرسة الثانوية للإعلاميات والبريد والمال في مدينة بِرنو

في جمهورية التشيك عن مشروع مركز التميز للمرحلة الثانوية.

تطبيق داعم للصم في صربيا

وتم إطلاق تطبيق“SOS for Deaf People” بالتعاون مع مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبمبادرة من مكتب رئيس الوزراء الصربي، لتمكين أصحاب الهمم من فئة الصم من إجراء مكالمة فيديو مباشرة مع مترجمين فوريين متخصصين تابعين للمركز الوطني للترجمة الفورية للغة الإشارة، بحيث يتواصل المترجم مع أصحاب الهمم عبر خدمة الفيديو لتقديم خدمات الترجمة الفورية خلال مكالمتهم مع جهات الاتصال في الوقت ذاته.

عقود أداء لتعزيز الشفافية في رواندا

أما مبادرة "عقود الأداء الإميهيغو في رواندا" فتهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية من خلال وضع معايير أداء محددة للمسؤولين والجهات الحكومية، حيث يتعاقد القادة المحليون، بما في ذلك رؤساء البلديات ومسؤولو المقاطعات، مع الحكومة المركزية على أداء معايير (إميهيغو)، التي تشمل الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالمجالات التنموية الرئيسية مثل الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والحوكمة.

برنامج مدفوعات مقابل الخدمات البيئية

ويقدم برنامج المدفوعات مقابل الخدمات البيئية، الأول من نوعه في كوستاريكا وأمريكا الوسطى، تعويضاً مالياً لدعم جهود حماية النظام البيئي للغابات ومكافحة تدهور الأراضي. حيث يتلقى المزارعون من ملاك الأراضي، من خلال البرنامج، مدفوعات مباشرة مقابل الخدمات البيئية، عند اعتمادهم حلولا تكنولوجية لإدارة الغابات على نحو مستدام وبطريقة لا تضر بالبيئة وتحافظ على جودة حياة الأفراد.

حلول داعمة للتحول الرقمي

وحقق مشروع إي-منغوليا أثرا إيجابيا كبيرا في تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الحكومية في جميع أنحاء الدولة بما يشمل المناطق النائية، وقد تم تطوير المنصة بالتعاون مع المهندسين والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لتصبح أساساً في التحول الرقمي. وقامت إي-منغوليا بتسهيل تقديم أكثر من 28 مليون خدمة من 181 مؤسسة حكومية، ووصلت إلى مليونين من أصل 3 ملايين من المواطنين المنغوليين الذين أصبحوا مستخدمين للمنصة، وقد أسفر الاعتماد على الخدمات الرقمية عن توفير 27 مليون دولار في التكاليف غير المباشرة للحصول على الخدمات.

إشراك المجتمع في صناعة القرار

أما مشروع بلدية كوريتيبا البرازيلية المتمثل بمبادرة "كوريتيبا تتحدث"، فيمثل حلا مبتكراً يهدف إلى تطوير نموذج أكثر فعالية وكفاءة لتعزيز شراكة أفراد المجتمع في صناعة القرار، حيث يمكن للأفراد المشاركة والمساهمة الفاعلة في عملية تحديد أولويات المدينة في إنفاق الميزانية، وتعد هذه المبادرة نموذجاً للمشورة المجتمعية يجمع المواطنين مع بلدية كوريتيبا لتصميم وإعداد الميزانية السنوية وتوجهاتها المستقبلية.

التميز في تعليم الأمن السيبراني

ويقوم مشروع "مركز التميز للمرحلة الثانوية" في المدرسة الثانوية للإعلاميات والبريد والمال في برنو بجمهورية التشيك، على تصميم وإطلاق برنامج مبتكر في التعليم المدرسي يركز على تعزيز الأمن السيبراني، وبناء مركز تكنولوجي مُتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لبناء قدرات الطلاب وإعدادهم للمستقبل من خلال تزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة في مجال التحول الرقمي.

تحفيز التميز المؤسسي في عمل الحكومات

وتعد جائزة التميز الحكومي العالمي الجائزة الأرقى والأولى من نوعها عالمياً على مستوى القطاع الحكومي، وتغطي جميع دول العالم وحكوماتها، وتركز على الأصالة والنتائج المؤثرة والمستدامة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المبادرات والممارسات الحكومية المتميزة، والافراد والشخصيات الحكومية عالمياً، والتعريف بأهم النتائج والإنجازات وأثرها في تحسين جودة حياة المجتمعات في العالم، عبر منصة القمة العالمية للحكومات، وتسعى إلى تحفيز التميز والريادة في عمل الحكومات، وتعزيز تبنيها ثقافة ومنهجية للعمل.

واختارت اللجنة المشرفة على الجائزة نخبة الخبراء من مختلف دول العالم للبحث عن أفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتم ترشيح 68 تجربة متميزة للجهات الحكومية في 32 دولة حول العالم.

وتبنّت عملية البحث والترشيح والاختيار، معايير تم وضعها وفق أسس علمية عالمية لتحديد أفضل المشاريع والمبادرات والممارسات الحكومية المتميزة، شملت أن تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب، وأن تكون مبتكرة وفريدة من نوعها، وأن تحقق نتائج مستدامة ذات أثر، إضافة إلى أن تمثل مبادرات ملهمة تتفرد بها الجهة الحكومية والدولة وقدوة حسنة، وأن تؤثر ايجاباً على المجتمع أو الاقتصاد أو العمل الحكومي.

وشاركت مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم في تقييم الترشيحات المقدمة من فريق البحث، من خلال التحقق من الترشيحات وتوافقها مع معايير الاختيار والترشيح، وتقديم التوصيات بنتائج الترشيح، واعتماد واختيار أفضل المبادرات والممارسات في القطاع الحكومي عالمياً.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لاستشراف وصناعة حكومات المستقبل، وحاضنة لمجموعة من الجوائز العالمية الهادفة لتحفيز الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال جوائز القمة العالمية للحكومات.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة استضافت في نسختها هذا العام، رؤساء دول وحكومات، وقادة أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، تحدث خلالها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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