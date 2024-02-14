رئيس وزراء الهند: أشكر محمد بن زايد ومحمد بن راشد على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات

MENAFN - Al-Bayan) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء)، جلسة رئيسية لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضر الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين.



وخلال الجلسة،توجّه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال: "التقيت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مرات خلال الفترة الأخيرة وهو قائد ذو عزيمة والتزام".

واعتبر دولة ناريندرا مودي، خلال كلمته، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت وسيلة فعّالة لجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم معًا على منصة واحدة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد.

وأضاف دولته، أن "الطريقة التي أصبحت بها دبي مركزًا للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية تعد إنجازًا كبيرًا؛ سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم معرض إكسبو 2020 أثناء جائحة كوفيد، أو خلال الآونة الأخيرة عبر تنظيم Cop 28، فهذه بعض الأمثلة الأكثر سطوعًا على (قصة دبي)"، مقدماً التهنئة على نجاح تنظيم القمة العالمية للحكومات هذا العام.

وقال مودي: "نحن الآن في القرن الحادي والعشرين. فمن ناحية، يتجه العالم نحو الحداثة، ومن ناحية أخرى، لا تزال التحديات التي نواجهها منذ القرن الماضي واسعة النطاق، والمتمثلة في الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي وأمن الطاقة والتعليم، أو على صعيد جعل المجتمع أكثر شمولاً"، مؤكداً أن كل حكومة ملزمة بواجبها تجاه مواطنيها.

وأضاف مودي: "لقد أثبتت التكنولوجيات بجميع أنواعها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أنها تمثل عوامل اختلال كبرى. ومع مرور كل يوم، يتخذ الإرهاب أشكالاً جديدة، ويطرح تحديات جديدة للبشرية، وحتى التحديات المتعلقة بالمناخ أصبحت أكبر مع مرور الوقت؛ فمن ناحية هناك مخاوف داخلية، ومن ناحية أخرى، يبدو النظام الدولي في حالة من الفوضى. وفي خضم كل هذا، تواجه كل حكومة التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على أهميتها. وبالنظر إلى كل هذه المسائل، وهذه التحديات، وهذه الظروف، فإن القمة العالمية للحكومات تكتسب أهمية أكبر".

حكومات شاملة

واستطرد رئيس وزراء الهند: "تواجه كل حكومة اليوم السؤال التالي: ما هو النهج الذي ينبغي لها اتباعه للمضي قدمًا؟ وهنا أعتقد أن العالم يحتاج اليوم إلى حكومات شاملة تتحرك إلى الأمام جنباً إلى جنب مع الجميع"، مشيراً إلى أن "العالم يحتاج اليوم إلى حكومات ذكية تستخدم التكنولوجيا كوسيلة لإحداث تحولات كبيرة، فضلاً عن كونها حكومات نظيفة تتسم بالشفافية بعيدة عن الفساد، وأيضاً صديقة للبيئة، أي جادة في مواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة".

ولفت إلى أهمية قيام حكومات اليوم بتحديد الأولويات المتمثلة في سهولة المعيشة والعدالة والتنقل والابتكار وممارسة الأعمال التجارية.

وقال دولة رئيس وزراء الهند: "قريباً سأكمل 23 عامًا متتالية من العمل الحكومي، ولقد خدمت الناس لمدة 13 عامًا كجزء من حكومة ولاية كبيرة، وهي ولاية جوجارات، وسأكمل قريبًا 10 سنوات من خدمة مواطني في الحكومة المركزية، بعد مضي تلك المدة، أعتقد أنه لا ينبغي للناس أن يشعروا بغياب الحكومة، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون هناك ضغط من الحكومة؛ وأعتقد أن الحكومة يجب أن تتدخل بأقل قدر ممكن في حياة الناس ومهمتها ضمان ذلك الأمر".

تجربة الهند

وأضاف مودي: "كثيرًا ما نسمع الخبراء يقولون إنه بعد جائحة كوفيد، أصبح الناس أقل ثقة في حكوماتهم. لكن في الهند كانت لدينا تجربة معاكسة تمامًا؛ ففي السنوات القليلة الماضية، زادت ثقة الناس في الحكومة ونواياها والتزامها، وهذا كله بفضل إعطائنا الأولوية لتطلعات الشعب منّا".

وتابع: "ركزنا في الهند على تلبية احتياجات وأحلام الناس، وخلال الأعوام الثلاثة والعشرين التي قضيتها في السلطة، كان المبدأ الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الحد الأدنى من الحكومة والحد الأقصى من الحوكمة، ولقد ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا".

وواصل رئيس وزراء الهند: "ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا، كما ركزنا على نهج شمولي وأعطينا مشاركة الناس الأولوية القصوى، وبذلنا جهودًا كبيرة حتى تتمكن الحكومة من إطلاق حملة، لكننا حاولنا التأكد من أن الناس أنفسهم يتولون زمام الأمور ويديرونها بمرور الوقت".

واستطرد قائلاً: "وباتباع مبدأ مشاركة الناس هذا، شهدنا العديد من التحولات الكبيرة في الهند فيما يتعلق بالصرف الصحي، وحملة زيادة تعليم الفتيات أو لضمان محو الأمية الرقمية، وجميعهم لا يمكن ضمان نجاحهم إلا من خلال مشاركة الناس".

إنجازات

وانتقل ناريندرا مودي للحديث عن إنجازات حكومته في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: "وضعنا الإدماج الاجتماعي والمالي ضمن أولويات حكومتنا، وقمنا بضمأكثر من 500 مليون شخص إلى النظام المصرفي، وتنفيذ حملة توعية واسعة النطاق لهم، ونتيجة لذلك حققنا اليوم تقدمًا كبيرًا في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية".

وأكد أن حكومته عزّزت التنمية التي تقودها المرأة، إذ عملت على تمكين المرأة الهندية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا؛ فقبل بضعة أشهر فقط، أصدرنا قانونًا يضمن للنساء في الهند مقاعد في البرلمان، لافتاً إلى العمل على خلق فرص جديدة للشباب والتركيز على تنمية مهاراتهم. وفي فترة زمنية قصيرة جدًا، أصبحت الهند ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم.

وقال: "في السنوات العشر الماضية، انتشلت الهند 250 مليون شخص من الفقر، وقد لعب نموذجنا للحكم دورًا مهمًا في تحقيق ذلك".

وأوضح أنه عندما تعطي الحكومات الأولوية للشفافية؛ فإن ذلك يعطي نتائج إيجابية، والهند مثال جيد على ذلك. واليوم، يمتلك أكثر من 1.3 مليار مواطن هندي هوية رقمية، وترتبط هذه الهوية الرقمية بالحسابات المصرفية للأشخاص وهواتفهم المحمولة.

وتابع: "استخدمنا التكنولوجيا لتطوير نظام التحويل المباشر للمنافع، ولقد مكننا هذا النظام من تحويل ما قيمته 400 مليار دولار من الفوائد المباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين في السنوات العشر الماضية، وهذا مكننا أيضاً من استئصال أي مجال للفساد، وبالتالي منع وقوع 33 مليار دولار من أموال البلاد في الأيدي الخطأ".

التغير المناخي

وبالانتقال إلى تغير المناخ، أوضح دولة ناريندرا مودي، أن الهند لديها نهجها الخاص في التعامل معه؛ فإلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تعمل الهند أيضًا على إنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر، قائلاً: "علمتنا ثقافتنا أنه يجب علينا أن نحاول رد الجميل للطبيعة، مهما أخذنا منها".

وأضاف: "ولهذا السبب اقترحت الهند طريقا جديدا للعالم يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في حماية البيئة. وهذا المسار هو أسلوب الحياة من أجل البيئة؛ حيث اتبعنا نهج (الرصيد الكربوني) لفترة طويلة، والآن نحن بحاجة إلى تجاوز هذا والبدء في التفكير في الاعتمادات الخضراء، وهو الأمر الذي ناقشته هنا خلال مشاركتي في كوب 28".

وواصل: "اليوم، بينما نعمل على تحويل بلداننا، ألا ينبغي لنا أيضاً إصلاح مؤسسات الحكم العالمية؟ هناك العديد من هذه الأسئلة أمامنا، ومع وضع كل هذه الأسئلة في الاعتبار، يجب على حكوماتنا توفير التوجيه والتخطيط للمستقبل".

ودعا إلى تعزيز مشاركة دول الجنوب في صنع القرار العالمي، فضلاً عن ضرورة الاستماع إلى أصواتها، مع أهمية تقاسم الموارد والقدرات مع البلدان المحتاجة، إضافة إلى أهمية تطوير بروتوكول عالمي للتعامل مع التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وإعطاء الأولوية للسيادة الوطنية، واحترام القانون الدولي، ومن خلال اتباع هذه المبادئ، لا يمكننا حل التحديات التي تواجه حكوماتنا فحسب، بل يمكننا أيضًا تعزيز الأخوة العالمية.

وأكد دولة ناريندرا مودي، أن "الهند تمضي قدمًا باعتبارها صديقة للعالم، وهذه هي الروح التي عززناها خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، حيث تقدمنا للأمام تحت شعار (أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد)"، مضيفاً: "لدينا جميعًا تجاربنا الخاصة المتعلقة بالحوكمة. ولهذا السبب، لا ينبغي لنا أن نعمل معًا فحسب، بل يجب علينا أيضًا أن نتعلم من بعضنا البعض، وهذا هو أيضا هدف هذه القمة، وأعتقد أن الحلول التي تظهر هنا سوف تشكل مستقبل العالم.

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