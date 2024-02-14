حمدان بن محمد يزور منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة

قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بزيارة منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024، التي اختتمت فعالياتها اليوم (الأربعاء) بدبي.

وتضم المنصة والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان "منظور جديد"

13 ابتكاراً حكومياً، حيث تحفّز تجربة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. وتتلخص أهداف المنصة في نشر المعرفة والإلهام وتحفيز التفكير المبتكر من خلال عرض التجارب التفاعلية.

وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة إلى عرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم، وتشكل فرصة لتبادل المعرفة وتمكين المسؤولين من اختبار الأدوات المبتكرة التي تساعدهم على الاستعداد للمستقبل وإدارة حكوماتهم بما يتلاءم مع متطلباته.

وتصدر معروضات المنصة الابتكاران الفائزان بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة التي تم الإعلان عنها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، وهما مشروع "روبورويال" لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، ومشروع "تحقيق التوازن في الوقت" من مملكة إسبانيا.

كما تضمنت المعروضات مشاريع مبتكرة من كل من: كندا، جمهورية غواتيمالا، الصين، الولايات المتحدة، جمهورية كينيا، المملكة المتحدة، فنلندا، المملكة الإسبانية، أستراليا، الهند، فرنسا، جمهورية رواندا، الجمهورية التركية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، و معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أطلق النسخة السادسة من "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2024، لتعريف المشاركين بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة والخلاقة التي طورتها الحكومات.

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