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حمدان بن محمد يلتقي رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

2/14/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، رائدي الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وفريق
مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك خلال
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.


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