حمدان بن محمد يلتقي رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

حمدان بن محمد يلتقي رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء
التاريخ
2/14/2024 3:00:30 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، رائدي الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وفريق
مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك خلال
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
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