شباب الأهلي يتأهل للدور الثاني في «سوبر غربي آسيا للسلة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل شباب الأهلي إلى الدور الثاني في «سوبر غربي آسيا للسلة» على الرغم من خسارته من المنامة البحريني، الذي حقق العلامة الكاملة في ختام دور المجموعات من دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة «وصل»، وفاز المنامة على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 78 - 74، واعتلى صدارة المجموعة الثانية من منطقة الخليج برصيد 6 انتصارات، فيما ضمن شباب الأهلي وكاظمة الكويتي الحضور في الدور المقبل، أما الشمال القطري، فقد ودع منافسات البطولة برصيد خالٍ من الانتصارات، وكان لاعب الارتكاز الأمريكي مينيراث الأفضل في صفوف الفائز برصيد 26 نقطة و6 متابعات.
وفاز كاظمة الكويتي على التوالي للشمال القطري 119 -62 ليغادر الأخير البطولة من غير فوز.
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