شباب الأهلي يتأهل للدور الثاني في «سوبر غربي آسيا للسلة»



تأهل شباب الأهلي إلى الدور الثاني في «سوبر غربي آسيا للسلة» على الرغم من خسارته من المنامة البحريني، الذي حقق العلامة الكاملة في ختام دور المجموعات من دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة «وصل»، وفاز المنامة على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 78 - 74، واعتلى صدارة المجموعة الثانية من منطقة الخليج برصيد 6 انتصارات، فيما ضمن شباب الأهلي وكاظمة الكويتي الحضور في الدور المقبل، أما الشمال القطري، فقد ودع منافسات البطولة برصيد خالٍ من الانتصارات، وكان لاعب الارتكاز الأمريكي مينيراث الأفضل في صفوف الفائز برصيد 26 نقطة و6 متابعات.

وفاز كاظمة الكويتي على التوالي للشمال القطري 119 -62 ليغادر الأخير البطولة من غير فوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز