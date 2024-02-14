تأييد إدانة ساركوزي بالتمويل غير المشروع لحملته الرئاسية

أيَّدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، غير أنها خففت حكماً بالإقامة الجبرية لمدة عام بوقف تنفيذ ستة أشهر.

وتقدم ساركوزي (69 عاماً) على الفور بتقديم استئناف آخر أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا.

وقال فينسنت ديسري، محامي ساركوزي، اليوم، في باريس: «نيكولا ساركوزي بريء تماماً مما تم اتهامه به في هذه القضية.. إنه يواصل معركته».

وأُدين السياسي المحافظ قبل عامين، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة سنة واحدة مع تثبيت جهاز مراقبة على شكل سوار في الكاحل. وكان ذلك أقسى من الحكم بوقف التنفيذ الذي طلبه الادعاء. وطلب دفاع ساركوزي من محكمة الاستئناف الحكم بالبراءة.

وصدرت بحق المتهمين التسعة الآخرين في قضية تمويل الحملة الانتخابية أحكام بالسجن وبوقف التنفيذ لمدة تصل إلى عامين في محكمة الاستئناف اليوم.

وقضت محكمة ابتدائية في عام 2021 بأنه ثبت أن ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، تجاوز حدود الإنفاق على الحملة الانتخابية في محاولته إعادة انتخابه.

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