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أوكرانيا تؤكد إغراق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود

2/14/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية أن كييف دمرت، اليوم، سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، باستخدام طائرة مسيرة بحرية اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.

وقال الجيش الأوكراني، على «تيليغرام»: «دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها».

ونُشر مقطع مصوَّر غير واضح على «تيليغرام» ظهرت فيه مسيَّرات بحرية تقترب من سفينة كبيرة ليلاً وانفجار كبير واحد على الأقل.

وتحققت «رويترز» من أن السفينة، التي ظهرت في المقطع هي سيزر كونيكوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك من خلال مطابقة مواصفات جسم السفينة. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من مكان وتاريخ المقطع.

وتُظهر بعض اللقطات أضراراً جسيمة في السفينة وميلها بشدة على جانب واحد.

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