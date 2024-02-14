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إسرائيل تردّ على مقتل جندية بسلسلة غارات في جنوب لبنان

2/14/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندية إسرائيلية، بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال الدولة العبرية بصاروخ أُطلق من لبنان، في هجوم ردّ عليه الجيش بشنّ سلسلة غارات في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، وفق الإعلام الرسمي في بيروت.

وأوضح الجيش، في بيان، أن السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاماً) قُتلت نتيجة إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ موجة واسعة من الغارات داخل لبنان، مشيراً الى أن مقاتلاته استهدفت سلسلة من الأهداف في عدة بلدات جنوبي لبنان، بما في ذلك عدشيت والصوانة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في الصوانة، ومبنى من طبقات عدة في عدشيت، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها، هم امرأة سورية، وطفلان يبلغان عامَين و13 عاماً.

وأشارت إلى سقوط قتيل في عدشيت وإصابة 20 شخصاً في القصف الذي خلّف دماراً كبيراً في المؤسسات التجارية والمحال والمنازل والسيارات.

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