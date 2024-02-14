البيت الأبيض: ذخيرة الجيش الأوكراني تنفد.. وأمننا القومي في خطر

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك ساليفان، اليوم، من أن ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت تنفد، في ظل عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة طلبتها الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وحضّ ساليفان مجلس النواب، الخاضع لهيمنة الجمهوريين، على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ، ويقرّ حزمة المساعدات بمليارات الدولارات في أسرع وقت.

وقال ساليفان للصحافيين خلال إيجاز في البيت الأبيض: «لا يمكننا الانتظار أكثر»، مؤكداً أن الشعب الأوكراني ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية تدفع الثمن كل يوم.

وأضاف: «المخاطر تزداد. يزداد ثمن عدم التحرّك أيضاً كل يوم»، مشيراً إلى تلقي تقارير بشكل متزايد عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى نفادها على الخطوط الأمامية».

وتابع: «تواصل القوات الروسية هجماتها سواء برّاً، أو عبر محاولة استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية»، مشدداً على أن حلفاء الولايات المتحدة وأعداءها «يراقبون ذلك عن كثب».

جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي بعد يوم على توجيه بايدن خطاباً متلفزاً للجمهوريين في مجلس النواب حضّهم فيه على إقرار مشروع القانون.

كما ندد بايدن بالتصريحات «الغبية»، التي أدلى بها المرشح الأوفر حظاً لمنافسته في الانتخابات الرئاسية هذا العام دونالد ترامب، حين قال إنّه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وأفاد القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، في وقت سابق اليوم، أن الوضع على الجبهة مع روسيا «معقّد للغاية».

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