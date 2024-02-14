مكتوم بن محمد وذياب بن محمد يشهدان في القمة العالمية للحكومات توقيع مذكرة تفاهم بين طرق دبي والاتحاد للقطارات

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كخطوة أولى لتنفيذ مشروع مشتركٍ بين الطرفين تتولى بموجبه الهيئة دراسة تطوير حلول حجز التذاكر ودفع التعرفة من خلال نظام "نول" التابع للهيئة، وتدعم المذكرة استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية الرامية لرقمنة

الحياة في دبي.



مزيد من التكامل

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه الاتفاقية تعزز التكامل بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وتعد خطوة مهمة في توفير حلول حجز التذاكر وأنظمة الدفع، التي ستكون في متناول ركاب "قطار الاتحاد" عبر أرجاء دولة الإمارات، وتحقق نقلة نوعية على طريق المزيد من التكامل بين وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات و"قطار الاتحاد"، الذي يشَكِّل إضافة مهمة إلى قطاع النقل الجماعي في الدولة.



وأضاف سموه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الرائدة وإتاحة استخدامها لدى مختلف الجهات، وتوفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة.

تعزيز منظومة النقل في الدولة

وبهذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية الشراكة بين الاتحاد للقطارات "وطرق دبي" في توحيد جهود العمل المشترك والاستفادة من خبرات الهيئة في توظيف تقنيات وحلول ذكية تخدم مساعي الاتحاد للقطارات الرامية إلى تطوير "قطار الركاب" وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية ليوفر عند تشغيله تجربة سفر آمنة وموثوقة وسهلة

للركاب على مستوى الدولة، وذلك في إطار شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي حققت وخلال فترة قصيرة وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مكانة محورية على خارطة قطاع النقل كونها تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات وفي تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والشمولية، وذلك بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات. ووقّع الاتفاقية معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة (الاتحاد للقطارات).

من جانبه، قال معالي مطر الطاير إن مذكرة التفاهم تدعم التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة وسائل النقل الجماعي و"قطار الاتحاد" وذلك بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين من الركاب بين إمارة دبي والوجهات التي يصلها "قطار الاتحاد" في الإمارات الأخرى، وتتواءم هذه المبادرة مع استراتيجية نول الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة نول في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم كذلك في تعزيز

تجربة مستخدمي بطاقة نول من خلال توفير العديد من الخدمات في بطاقة موحدة سَتُسهِمُ في تطوير منظومة النقل العام في عموم الدولة وذلك من خلال تحقيق استراتيجية الميل الأول والأخير.



كما تمثل هذه المبادرة إضافة جديدة في تعزيز استراتيجية وتوجهات الهيئة الخاصة بتوسيع التعاون مع الجهات الأخرى؛ خاصة تلك التي تعمل في مجال النقل العام، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.



بطاقة نول



وتتيح بطاقة "نول" الذكية للمستخدمين دفع تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي. كما تُستَخدَمُ كذلك في دفع تعرفة مواقف المركبات التابعة للهيئة، ويمكن لمستخدميها دفع رسوم دخول متحف الاتحاد ومتحف الشندغة ونادي دبي للسيدات، إضافة إلى دفع قيمة مشترياتهم في عدد من محطات الوقود ومتاجر التجزئة. وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة عام 2023 قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم. وبلغ عدد مستخدمي بطاقة نول الفعالين أكثر من خمسة ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد البطاقات التي تم بيعها منذ تدشين النظام في سبتمبر 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أرست في وقت سابق عقد مشروع ترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية، إلى نظام حديث وأكثر تطوراً مدعوم بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing) وفق أفضل الممارسات العالمية، بكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.

ويسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين.



تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي. وعام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، وذلك في إطار خطط الهيئة بالتوسع في خدمات نول ضمن استراتيجيتها الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز